La última y nos vamos

¡¿Cómo ven chav@s?! se acabó el 2016… qué año tan más raro, cañón, intranquilo hemos vivido. La neta quién sabe cómo vaya a ser el 2017.

En cuestiones, de lo que los políticos llaman macroeconómico va a estar cañón, ya que se espera que también afecte la economía familiar. Con eso de que “liberan” los precios de ciertos productos súper necesarios como el gas y la gasolina, pues todo mundo está temblando.Y luego para agregarle, está el dato de que el 20 de enero toma posesión como presidente de Estados Unidos el tipo que llegó a ese cargo gracias al mensaje de odio y confrontación contra los mexicanos y latinos que viven allá.

Aunque les queremos decir, que a veces en los panoramas más negros, resulta que se convierten en oportunidades y dan un giro imprevisto, para sino beneficiar, al menos para no afectar en la magnitud que se espera.

Aquí no estaremos con el rollo de que la actitud y demás. Mejor les decimos que es hora de que los jóvenes asuman un poco de más compromiso con nosotros mismos, que nadie va a venir a hacernos la tarea, que es necesario que entendamos los chav@ s que mientras más preparados estemos, mejor podremos enfrentar todo lo que supuestamente se avecina el próximo año.

Ya no es tarea exclusiva de los adultos el cuidar y contribuir en la economía familiar. Ya no es sólo de los adultos tomar decisiones sobre la gobernabilidad de tu municipio y estado, tienes que cumplir con tus deberes ciudadanos como participar y votar.

En fin, nos guste o no, nos tocó vivir esta época en la que los jóvenes tienen que asumir mayor responsabilidades antes de tiempo… son momentos que corresponden a nuestra generación.

Feliz 2017… que sea pleno de éxito y salud, les desea Acapulco Club, revista juvenil, ¡donde el principal socio eres tú!

