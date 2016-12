Los 10 rituales más modernos desde la red para tener un 2017 exitoso

1 SHARES Share Tweet

Debido a que en la actualidad casi toda nuestras actividades están ligadas a internet y las redes sociales, es que los ritos para atraer el amor, el dinero y la prosperidad pueden ser adaptados a la web.

En estos tiempos en los que la vida de las personas está regida por la tecnología, específicamente hablando de internet y de las redes sociales, es que se han hecho muchas adaptaciones de las tradiciones que se realizan en época decembrina; por ejemplo, antes las personas acostumbraban enviar postales navideñas de felicitación a las familias por medio del correo postal, ahora lo más común es que se envíe un correo electrónico o que se etiquete a los amigos en una postal en Facebook. Ante esta situación, los clásicos rituales que todos hacemos para recibir el Año Nuevo se han adaptado a una versión 2017, en la que los puedas realizar desde la comodidad de tu laptop, Smartphone o Tablet.

1. Es común que aquellas personas que no tienen una pareja sentimental y que desean encontrar a esa persona especial, usen calzones color rojo para recibir el Año Nuevo, con el objetivo de que el color rojo, que simboliza amor y pasión, atraiga a su media naranja… En este caso, podrías colocar la imagen de un corazón rojo intenso o de una pareja feliz como principal en tu perfil, así estarás dando a mostrar que eres amoroso y que estás dispuesta o dispuesto a tener una relación con alguien. También sería bueno que en tu situación sentimental puntualices que estás… ¡Soltera o soltero! Es mejor ser directo.

2. Normalmente comemos doce uvas con las doce campanadas, mismas que simbolizan un anhelo que deseas se cumpla para el siguiente año. Este ritual lo puedes seguir haciendo igual, pero no estaría mal que dentro de tu perfil, de cualquiera de tus redes sociales, publiques una lista de los 12 deseos que tienes para este 2017, pues tal vez al hacerlos públicos, otras personas coincidan contigo y hasta te puedan ayudar a logar algunos.

3. Las personas también suelen comprar calzones color amarillo con el objetivo de que para el siguiente año no les falte dinero. Esta tonalidad asemeja el color del oro y de la prosperidad, por lo que no estaría mal que en tu biografía coloques una foto de muchas monedas doradas para atraer el dinero en el 2017.

4. Las personas que desean salir de viaje en repetidas ocasiones el año que inicia normalmente se salen a la calle con todo y maletas a darle una vuelta a su colonia; para evitar la pena, que te parece si mejor haces un collage con fotos de los lugares que te gustaría conocer en el 2017 y lo posteas en cualquiera de tus redes sociales, al igual y hasta encuentras compañeros de viaje o alguien que te recomiende ofertas o sitios para esas aventuras.

5. Se dice que para alejar las malas vibras, las penas y la negatividad, barras la entrada de tu casa, como símbolo de expulsar todo lo que no te hace bien… En este caso, también podrías hacer una limpieza a tu perfil de Facebook, eliminar a aquellas personas que tienes como “amigos”, pero que no te han dejado nada bueno, que hace comentarios sin sentido o con malas intenciones. También, puedes hacer una depuración en las fotografías que has posteado, pues en ocasiones nos traen malos recuerdos.

6. También hay personas que encienden velas de colores: Dorada: Para atraer el dinero y la abundancia a tu vida. Roja: Para avivar la llama del amor. Rosada: Para encontrar el amor ideal en tu vida. Azul: Para lograr tus metas profesionales o cambiar de trabajo. Verde: Para la salud. Amarilla: Para atraer los negocios. Blanca: Para sanar cualquier relación o simplemente adquirir paz.

Morada: Para transmutar lo negativo en positivo y alejar todas las energías malas de tu vida. Podrás colocar la imagen de una vela encendida del color que tú desees y necesites en tu perfil y así atraer las buenas vibras. Pero para mayor efectividad, podrías hacer un collage con todas…

¡Más vale prevenir!

7. Justo cuando inicia el Año Nuevo, muchas personas hacen sonar campanas para atraer las buenas vibras y tener prosperidad los siguientes 12 meses… Para compartir esa prosperidad puede postear un video con sonidos de campanas para que tus amigos, también, puedan escucharlas.

8. Una de las peticiones más solicitadas es que toda la familia permanezca unida el siguiente año, y qué mejor que colocar en tu perfil una foto con todos los integrantes y etiquetarlos, para recordarles que estar unidos es divertido y les brinda felicidad.

9. Para las mujeres que desean contraer matrimonio hay muchos rituales, desde decorar el árbol de Navidad de color blanco hasta sentarte y pararte en cada una de las 12 campanadas… Pero si no quieres hacer tantas sentadillas mientras comes las uvas y evitar la posibilidad de que una se te atore, puedes adornar tu perfil con imágenes en tono blanco, tal vez hasta la foto de unos novios recién casados…

10. A todos nos gusta estrenar ropa en Año Nuevo, pues dicen estarás a la moda durante todo el año. Pero también estaría bien que tus perfiles sean renovados; por ejemplo, cambia tu foto por la más actual que tengas, coloca cosas novedosas y lo más reciente que hayas hecho, de este modo, estarás siempre actualizada y esto podría atraer a nuevos seguidores que te beneficien…

Nota: recuerda que para que cada uno de tus deseos y propósitos se cumpla, debes poner manos a la obra, pues no sólo con pedir es que llegarán las cosas, así que ponte metas realistas y trabaja para conseguirlas.