Rogue One: Una Historia de Star Wars, también conocida simplemente como Rogue One, es una película de acción real de Star Wars, la primera de la serie de películas antológicas, que será estrenada el 16 de diciembre del 2016. La película cuenta con la dirección de Gareth Edwards y está producida por Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm. Gary Whitta elaboró el primer borrador del guión en el tanscurso de 2014, y Chris Weitz completó el guión en 2015. La película está basada en una idea de John Knoll, Supervisor General de Efectos Visuales de Industrial Light & Magic. La banda sonora de la película será compuesta por Michael Giacchino, con lo que será la primera película de acción real en el canon oficial de Star Wars que no cuenta con música de John Williams.

Rogue One será protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Donnie Yen, Jiang Wen, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, y Alan Tudyk. Genevieve O’Reilly vuelve a interpretar el personaje de Mon Mothma, líder de la Alianza Rebelde; O’Reilly previamente hizo del personaje en Star Wars Episodio III La Venganza de los Sith en 2005, pero sus escenas fueron eliminadas.

La película, cuya producción empezó en agosto de 2015, tiene lugar entre La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, aunque está más cerca de ésta que de aquélla, puesto que relatará el robo de los planos de la Estrella de la Muerte por parte de los Rebeldes, un evento que fue previamente mencionado en Una Nueva Esperanza. Jyn Erso, interpretada por Jones, se junta con otros personajes renegados con la tarea de robarle los planos al Imperio Galáctico. Edwards ha descrito la película como una cinta bélica que pretende explorar convincentemente el conflicto, donde gente común debe enfrentarse al Imperio sin contar con la ayuda de los Jedi o de la Fuerza.