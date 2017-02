10 Signos de una Amistad Verdadera

0 SHARES Share Tweet

En 1967, Los Beatles lanzaron una canción que hasta el día de hoy se mantiene como un himno de la amistad: “I get by with a little help from my friends” (Sigo adelante gracias a la ayuda de mis amigos).

Todos sabemos que estos lazos hacen más que sólo ayudarnos cuando lo necesitamos. Los amigos son nuestros eternos compañeros. Son los que vienen a tu departamento sólo para matar una araña; son la única constante entre las relaciones de pareja y los cambios de trabajo. Hay investigaciones que afirman que las amistades nos hacen vivir por más tiempo.

1. Nos motivan a aceptar más cosas de nosotros mismos.

Los verdaderos amigos nos animan cuando estamos siendo extremadamente negativos y afirma que “las personas se sienten mejor cuando están rodeados de personas cercanas, que les brinden apoyo y ánimo cuando lo necesiten”.

2. Nos dicen cuando no estamos en lo correcto.

“Son capaces de indicar tanto lo que hacemos bien como lo que hacemos más, y son capaces de darnos el apoyo que necesitamos en ambos casos”.

3. Puedes contar con ellos

“Un verdadero amigo está presente al considerar tus necesidades como propias”

4. Nos escuchan de verdad

“Las personas que son buenas para escuchar validan los sentimientos de las otras personas”

5. Nos mantienen tranquilos

Uno de los principios fundamentales de una amistad verdadera, es saber lo que estresa o relaja al otro.

6. Nos ayudan a mantener los pies en la tierra

”Los buenos amigos estarán pendientes de que no se te suban los humos a la cabeza, ya que te conocían antes de que lograras cumplir un objetivo importante; saben quien eres en realidad, por lo que no sólo celebrarán tus logros sino que también serán tu cable a tierra”.

7. Nos dan su apoyo, incluso en las situaciones más complicadas

Imagina lo siguiente: vas a comer con algunas personas del trabajo y ves a la pareja de tu mejor amigo coqueteando con alguien más. Si bien contar algo como eso no es nada de fácil, Rowney señala que los amigos cercanos siempre toman la iniciativa “El apoyo es crucial en una amistad. La honestidad no es un valor fácil de cumplir, pero es fundamental para fortalecer la relación. Ver más allá de nuestra propia comodidad y actuar como el mejor amigo que puedes llegar a ser, siempre funciona”.

8. Hacen de la amistad una prioridad

“Uno de los grandes obstáculos de las amistades es cuando las personas no se dan el tiempo para estar con sus amigos”

9. Son capaces de perdonar

“cuando hay un conflicto, los amigos de verdad tienen el valor de enfrentar el problema en lugar de hablar por la espalda y alimentar el resentimiento. Los amigos de verdad son capaces de entender, y esto los lleva a ser capaces de perdonar”.

10. Nos hacen querer ser mejores personas

SUGERENCIA CINEMATOGRAFICA

Los amigos no sólo son nuestros confidentes, sino que también nuestros modelos a seguir. A través de su ejemplo, amabilidad y otros atributos, los amigos de verdad sacan lo mejor de nosotros, y esa es una de las mejores cosas que nos pueden dar.

The Choice (en Español: En nombre del amor) es una película estadounidense de drama, comedia y romance de 2016. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Nicholas Sparks. La película fue dirigida por Ross Katz y escrita por Bryan Sipe, cuenta la historia de Travis Shaw (Benjamin Walker) un veterinario que vive en una pequeña ciudad costera de Beaufort, es un hombre que disfruta de su estado como soltero. Pero, esto cambia cuando se enamora de su primer encuentro con Gabby Holland (Teresa Palmer), que se muda al lado de su casa. Gabby es un estudiante de medicina que se muda al lado de su casa. Gabby es un estudiante de medicina que está en una relación con un compañero médico.

