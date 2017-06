Ariana Grande ofrece concierto en honor a victimas del atentado en Manchester

0 SHARES Share Tweet

La estadounidense Ariana Grande organizó el concierto benéfico ofrecido en Manchester, junto con otros artistas internacionales, en honor a las víctimas del ataque terrorista cometido en esa ciudad inglesa el pasado 22 de mayo, que dejó 22 muertos y 64 heridos durante un concierto en dicha catastrofe.

Entre grandes medidas de seguridad alrededor del estadio Emirates Old Trafford, con capacidad para 50 mil asistentes, el espectáculo “One Love Manchester” contó además con la presencia de representantes políticos y líderes de distintos credos religiosos en un guiño a la unidad.

Grande protagonizó uno de los momentos más emotivos del show, pues fue precisamente al término de un concierto suyo hace dos semanas cuando un terrorista suicida, Salman Abedi, explosionó un artefacto, provocando 22 víctimas mortales, e hiriendo a otras 64 personas, muchas de ellas niños.

Vestida con una sudadera blanca con el eslogan “One Love Manchester”, y muy aclamada en todo momento por sus muchos incondicionales, la estadounidense interpretó sus éxitos “Be Alright” y “Break Free” en una actuación que presentó ante la audiencia su representante, Scooter Braun.

Una Ariana Grande entregada a la audiencia, que gritó a sus fans: “Manchester, haced ruido”, volvió a tocar más tarde acompañada de Victoria Monet, ambas con idéntica indumentaria, y también intervino en otra actuación con los Black Eye Peas.

En el esperado concierto también cantaron otros artistas como Marcus Mumford, líder del grupo Mumford And Sons, que inauguró el show, el grupo británico Take That, con Robbie Williams, el estadounidense Pharrell Williams, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay y Katy Perry.

El concierto se realizó un día después de que un nuevo ataque terrorista azotara el corazón de Londres, dejando siete personas muertas. Las autoridades han dicho que el atentado comenzó cuando una camioneta embistió a peatones y posteriormente tres hombres atacaron con cuchillos a personas en bares y restaurantes.

Encuentra la nota también en la Revista Digital