Celebrando el Amor y la Amistad

¿Quién fue San Valentín?

Se acerca el 14 de febrero, día en que se celebra a San Valentín. Y muchos se preguntarán, ¿quién fue este santo?. Pues Valentín fue un sacerdote romano durante la época del emperador Claudio II. Claudio II decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque según él los solteros que no tenían familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras.

Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió a Claudio II, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes que estaban enamorados. El emperador se enteró y como Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó a palacio. Entonces el sacerdote aprovechó el momento para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el Gobernador de Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron para quitárselo de la cabeza.

Ante la insistencia, el emperador Claudio II dio orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso poner a Valentín en evidencia y ridiculizarlo, por lo que le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó dicho reto y le devolvió la vista.

Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.

¿Por qué celebrar el día de San Valentín?

El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones que se ha ido implantando en muchos otros países a lo largo del siglo XX. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. En Angloamérica hacia 1840, Esther A. Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidas como 'valentines', con símbolos como la forma del corazón o de Cupido, aunque con el auge de Internet se ha extendido la costumbre de intercambiar postales virtuales. También en este día es común la tradición de regalar rosas a aquellas personas a las que se tiene un especial afecto.

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. En los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal.

En cambio, otros piensan que este día se celebra desde hace poco y que surgió por el interés de los grandes centros comerciales, pero su origen se remonta a la época del Imperio Romano.

La sugerencia cinematográfica

Este mes del Amor… que se derrame la melcocha en tu tele, tableta, computadora o teléfono celular viendo películas románticas que en su momento no viste en el cine y que ahora las puedes encontrar en Netflix, Blim, Cine Clikc de Cinépolis, Claro Video, Izzi o en alguna página de internet, y vuelve a revivir esas magníficas historias de amor que te estaremos recomendando. Esta semana la sugerencia es:

Yo antes de ti

Louisa Clark vive en un pintoresco pueblo campestre de Inglaterra. Sin una dirección clara para su vida, la excéntrica y creativa joven de 26 años va de un trabajo a otro para ayudar a su muy unida familia. Sin embargo, su actitud generalmente alegre será puesta a prueba cuando se encuentre frente a su más reciente desafío laboral. Al comenzar a trabajar en el “castillo” del lugar, se convierte en cuidadora y compañera de Will Traynor (Claflin), un joven y adinerado banquero que quedó en silla de ruedas por culpa de un accidente sucedido dos años atrás, y cuyo mundo cambió dramáticamente en un abrir y cerrar de ojos. Ya no es el alma aventurera que supo ser, y el hoy cínico Will se ha rendido. Hasta que Lou decide demostrarle que vale la pena vivir la vida. Lou y Will se embarcarán en una serie de aventuras, obtendrán de ellas más de lo que esperaban y sus vidas –y corazones- cambiarán de maneras en las que ninguno de los dos podrían haber imaginado.

