Chavos de Acapulco asisten a “La Fiesta del Siglo”

Por Andrea Campos

Adolescentes y jóvenes de Acapulco se reunieron en la conferencia de Rodolfo Tercero Fabre denominada “La Fiesta del Siglo”, realizada en un salón de Costera 125, con el objetivo de salvar vidas a través de consejos, experiencias e investigaciones sobre el consumo del alcohol a temprana edad sin conocimiento de sus consecuencias más comunes hasta las mortales.

Luego de su experiencia de más de 20 años en la vida nocturna de Acapulco, Tercero Fabre le dice a los jóvenes que “Divertirse no depende del alcohol, sino de no perder la capacidad de divertirse aunque no lo haya. Reconozcan el gran poder de decir “No” y no dejen que por eso los molesten”.

A través de juegos, cápsulas informativas con mucho sentido del humor, el conferencista proporciona los datos más relevantes acerca de mezclar el alcohol con el volante, el consumo de algunas drogas, que ocasiona 2.3 millones de choques al año y deja 24 mil víctimas mortales también en ese periodo, de las cuales el 35% son personas de entre 15 y 29 años.

Desde hace dos años, Rodolfo Tercero con su conferencia “La Fiesta del Siglo” ha recorrido 22 estados de la República para dar datos, consejos, experiencias y desmentir algunos tabús sobre el consumo del alcohol que confunden y perjudican la salud de los jóvenes.

