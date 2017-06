1 SHARES Share Tweet

Mis chav@s, cómo ven? que ya se acerca el Día del Padre, y tradicionalmente lo que hacemos es todo ese rollo, de felicitar a los papás que nos dieron patria, libertad, escuela y todo ese speach jajajaja

La neta para como están las cosas en Acapulco principalmente, tener unos padres responsables es un verdadero premio… pero precisamente por eso, es que en esta ocasión vale la pena enfocarnos en todos los chavos que algún día serán padres. Así que para empezar nos hemos dado cuenta que mientras más vas escalando grados académicos más retrasas la fecha de ser papá… y eso es bueno!!! Ahora entre los universitarios la edad que eligen para tener hijos es ser mayor a los 30 años, porque la idea es que previo a ello termines tus estudios, trabajes y…. te divertas con tus propios recursos: que viajes, disfrutes una mejor calidad de vida.

Y eso no tiene nada que estar reñido a convivir en pareja, porque muchas chavas piensan igual, que es momento de concentrarse en uno para tratar de ser feliz, y siendo feliz uno, hace felices a los que lo rodean. Aunque también hay un grave problema, se han incrementado los embarazos no deseados en chavitas que apenas rebasan los 15 años, y mucho tiene que ver que se tenga la visión de vivir intensamente, trayendo al mundo hijos no deseados. Así que en lo que a tí te toca, debes ubicarte en uno de los dos lados: vivir intensamente y de manera irresponsable. O disfrutar tu juventud, educación y trabajo, para después ya ser padre. Así que de todas formas muchas felicidades a los papás tanto a los propios como a nuestros amigochos que se adelantaron y ya andan cambiando pañales, si es que son responsables. Por lo pronto, y para beneplácito de nuestras chavitas lectoras, pues les dejamos una selección que un grupo de amigas de Acapulco Club realizó para elegir, con todo respeto, a los Papacitos Acapulco Club, que año con año publicamos por estas fechas, y que son chavos del puerto que han destacado por diversas formas y que fueron seleccionados en esta ocasión.