Disfruta del Sol esta Semana Santa

Llegaron las vacaciones y seguro las querrás disfrutar al máximo en la playa con tus y familiares, así que aquí te damos algunas recomendaciones para que aproveches del sol pero sin abusos que puedan afectar tu piel. Que el sol es dañino para la piel es algo que todos sabemos. La exposición prolongada a los rayos UV puede causar quemaduras y aumenta el riesgo de que la piel sufra cáncer o envejecimiento prematuro. Pero no nos hagamos, nadie en esta temporada de vacaciones quiere perderse de unos días de sol, arena y mar, sobre todo si vivimos en Acapulco. Así que lo mejor es tomar en cuenta algunos tips para cuidarnos la piel y que ésta se mantenga en buen estado y sobre todo lucir un bronceado de envidia.

Recomendaciones a la hora de tomar sol:

*Los expertos recomiendan no apresurarse con el bronceado, o sea no quieras achicharrarte en un día porque además de que quedarás como cangrejo, deshidratarás la piel, más vale lento pero seguro. *Evita la exposición innecesaria durante las horas de mayor intensidad de luz ultravioleta que son entre las 11:00 AM y las 16:00 PM.

* Aplicar el bronceador entre 15 y 30 minutos antes de exponerse al sol. Re aplicarlo después de 2 horas de exposición continúa al sol o después de bañarse (aún cuando sean resistentes al agua). No olvides checar la fecha de caducidad para corroborar que esté vigente.

*Después de tomar sol lo mejor es hidratar la piel. En esta temporada necesitas de más cuidados porque el calor la hace perder más agua de lo debido y las células muertas se acumulan en la superficie dificultando su renovación. Dos son los cuidados básicos: exfoliar una vez por semana y aplicar crema a diario.

*No te engañes. En los días nublados también deben usarse bronceador.

* En lo posible usar sombrero y lentes de sol.

Bronceado perfecto con estos alimentos

Una de las cosas que más disfrutamos durante esta época del año es la posibilidad de broncear nuestro pálido cuerpo con los rayos solares que nos acompañan estos días, pero sabías que existen algunos trucos que preparan a la piel para recibir mejor la luz solar y hacer que nuestro bronceado dure más tiempo, por esto Jamee Guerra, nutricionista del Club médico deportivo Bodytech, nos recomienda 10 alimentos que ayudan a potenciar nuestro bronceado.

1. Zanahoria, rica en betacarotenos que se convierten en vitamina A al ser consumida, esta vitamina es perfecta para el cuidado de la piel.

2. Arándanos, ricos en flavonoides antocianinas que son antioxidantes capaces de regenerar las lesiones que sufre la piel por la sobre exposición por lo rayos solares.

3. Papaya, contiene niveles importantes de betacarotenos y vitamina C. Los betacarotenos al convertirse en vitamina A regulan la multiplicación celular de la piel, mientras que la vitamina C es importante para formar el colágeno que forma parte estructural de nuestra piel.