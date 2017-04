8 SHARES Share Tweet

Por Ranfery Daza

Hola qué tal chavos de la revista Acapulco Club…!!! Si pensaban que ya me había ido de las redes sociales, pues déjenme decirles que ¡No! Sólo nos tomamos un pequeño “break” para aclarar todas esas ideas confusas y que andaban tomando forma para traerles un proyecto por demás interesante que tiene que ver con todos ustedes, y es la Seguridad al momento de manejar, ya que lamentablemente en nuestro hermoso Puerto la imprudencia y la velocidad sumados con el consumo del alcohol puede llegar a cobrar victimas mortales, lesiones permanentes, fracturas y ya en menor caso daños materiales (aparte de la regañada de tus Papás, que de esa no te salvarás) y para nosotros que estamos de este lado; en materia de Seguridad nos es preocupante, por eso llevaremos un ciclo de Conferencias de manera gratuita en tu Escuela para concientizar y garantizar tu regreso a casa sano y salvo.

¡Ah! ¡Pero no creas que van a ser ese tipo de conferencias donde te vamos a regañar! Y a decir ¡No hagas esto! ¡No hagas aquello! ¡No claro que no!, te mostraremos por medio de una serie de imágenes o videos lo que puede llegar a pasar en un accidente y cómo podemos evitarlo, si existen secuelas a causa de éstos y de ti depende tomar ahora sí la decisión correcta; pues la juventud no está peleada con la diversión de manera responsable, sino todo lo contrario, lo único que queremos es que regreses con bien a casa.

Te acuerdas del programa Conductor Designado donde sólo uno de los chavos que iban de antro o fiesta no tomaba (por más ganas que tuviera) y tenía la responsabilidad (no le quedaba de otra) de cuidar a sus demás cuates para ir casa por casa a dejarlos y así no correr el riesgo de un accidente de auto, pues queremos volver activarlo con un Programa denominado Proyecto Educación Vial y como un Plus tendremos la participación de un chavo que en Acapulco es un des… de las redes sociales Tony Torres ya que con sus ocurrencias, seguro te cambiará el panorama de las normas y las reglas, pues aunque no lo creas ¡No consume ni una gota de alcohol al momento de divertirse! Como vez la diversión no siempre lleva el consumo de este líquido vdd? Y comenzamos precisamente esta semana con los chav@s de la Universidad Hartmann de las diferentes carreras, donde expusimos el tema Educación Vial bajo la mirada de un Agente de Tránsito con la participación del Policía Vial Ranfery Daza Ruiz o sea su servidor y mi amigo Víctor Manuel Alonso Zárate donde compartimos experiencias y los chav@s despejaron ciertas dudas acerca de la Vialidad, un Consumo Responsable y Accidentes de Tránsito; contamos también con la presencia de la Directora de Atención a Grupos Vulnerables la M. C. Gereli Astudillo Ibarrondo donde exhorto a los jóvenes a conducirse con respeto y apego a las leyes y sobre todo a la preservación de la vida; así que como ven hay muchísima gente que le apuesta a un consumo responsable y a una conducción segura.

La respuesta de los chavos fue motivadora pues ninguna de las respuestas fue equivocada por parte de ellos, todos en su entender nos dieron una explicación de lo que pensaban respecto a este tema y seguiremos trabajando en todas sus dudas. Por cierto no crean que dejaremos de tomar otros temas con los cuales nos hemos caracterizado ¡eh! Así que ya lo saben estaremos próximamente en sus escuelas visitándolos; chequen nuestras redes sociales denle like y compartan.

Facebook: Ranfery Daza (Proyecto Educación Vial)

Instagram: Proyecto Educación Vial

