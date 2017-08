Edwin Rizo Solorio, Premio Joven Emprendedor 2017

14 SHARES Share Tweet

*Con la asesoría de Aldea Legal Edwin ha logrado constituir su empresa formalmente

El joven acapulqueño, Edwin Rizo Solorio, ganó la 1ª Edición del Premio Joven Emprendedor 2017 patrocinado por la Aldea Legal en coordinación con IMJUVE Acapulco, con un producto dermatológico, saludable y biodegradable, “Coffee Soap” -hecho con residuos de café- por ser el proyecto más sustentable del Certamen, resultado de su vocación de investigador como parte de su formación en la Lic. de Químico Biólogo Parasitólogo, de la Universidad Hipócrates, de la cual acaba de egresar.

Edwin, en entrevista para Acapulco Club, confiesa que es muy curioso y cuestiona todo lo que le rodea y su pasión es la investigación. “Siempre que voy caminando, por la calle o por donde vaya, me hago preguntas, por qué esto, por qué aquello, si hago esto qué pasa. Es apasionante ser curioso”, cuenta en entrevista.

En su firme compromiso de impulsar a los jóvenes emprendedores de México, Aldea Legal otorga en este premio, que es de 100 mil pesos en especie, la constitución de la empresa, contratos, contabilidad, administración, página web y relaciones públicas, video corporativo, redes sociales, marketing digital, marketing impreso, para empezar a posicionar su producto en el mercado. Por ahora se comercializará en presentaciones de 50 y 100 gramos que se pueden adquirir en línea o por catálogos.

¿Cómo te sientes de haber ganado el Premio Joven Emprendedor 2017?

Me siento feliz, contento la verdad. Siempre he participado, he ganado galardones, reconocimientos , pero no es lo mismo ganar algo que se queda guardado, a algo más grande, más formal. Ahora que Aldo Ayvar promociona esta convocatoria, me doy de alta, y al final de cuentas gano. Creo que para los empresarios, la cuestión aquí no es saber hacer algo, sino saber venderlo para obtener algún tipo de ganancias.

¿Cuál ha sido tu experiencia en Aldea Legal en todo este proceso?

En Aldea Legal me han atendido muy bien, todos son muy amables, toda la convivencia que hay es muy activa, dinámica, atienden todas tus dudas, realmente, es una experiencia muy grande. Les pido que participen en las convocatorias que vienen, que estén al pendiente de Aldea Legal en redes sociales.

¿Cuál es el proyecto con el que te inscribiste y ganaste la convocatoria y de qué se trata, cómo surge la idea?

El proyecto con el que gané se llama “Coffee Soap”, que es jabón de café, pero es una derivación del proyecto completo, que es Productos Naturales Orgánicos y Biodegradables, hechos de la reutilización de materia prima orgánica biodegradable, que se produce en Acapulco, y se divide en tres líneas: la de shampús, línea de jabón y de repelentes. Yo sólo presenté uno para el concurso, el de Coffe Soap, que se elabora a partir de la reutilización del café. Todo mundo toma café a diario, por eso surgió la idea. Yo me preguntaba, “¿qué demonios pasa con los residuos que quedan del café, pero el residuo que queda en la cafetera, en los filtros?”. La mayoría de la gente lo tira a la basura sin saber que esos residuos contienen ciertas propiedades químicas que sirven para el beneficio humano, y así es como fui incrementando la idea.

¿Cuál es el alcance de tu producto?

Yo pensé en un producto dermatológico, de salud y en el alcance que puede tener en el ambiente, porque es biodegradable, orgánico y natural. Prácticamente todos los jabones, shampús, repelentes, tienen demasiados químicos que alteran las propiedades naturales de la piel, entonces este producto es natural, con aceites esenciales, con el plus del café y si tomado produce un beneficio, untado en la piel obtienes otros.

¿Cuáles fueron los filtros para poder llegar a la recta final de la convocatoria?

Primero me di de alta en la convocatoria; mandé el prototipo escrito; el video ; junté un número determinado de visitas al video, y di de alta el nombre del proyecto. Si pasábamos eso, lo siguiente era la exposición ante 12 jurados calificadores, con conocimiento de las áreas, para saber si era apto o no otorgar el premio. Cuando doy la exposición me di cuenta que el jurado se fue muy contento, y la tercera etapa ya era dar a conocer el nombre del ganador -de entre ocho finalistas.

¿Qué es lo que viene para ti a partir de este éxito?

Ahora lo que prosigue es dar de alta a la empresa, como tal, llevar a cabo todos los procesos necesarios, para que mi producto no solo sea visible, sino sea vendido a toda la humanidad, que conozcan el producto, no nada más esa línea, las tres líneas que se manejan y a seguir creciendo. ¿Cuál es tu mayor sueño? Tener una familia y que se den cuenta que cuando era joven yo era un joven emprendedor.

¿Para ti qué es ser emprendedor?

En Acapulco somos muchos los que podemos inventar algo, pero pocos los que sabemos cómo utilizarlo y sabemos a que mercado llevarlo, entonces innovar no solamente significa crear algo vago y dejarlo en la idea, sino crear algo realmente que sea factible para la sociedad y con un buen beneficio. Ser emprendedor no nada más es saber manejar una empresa ni originarla, sino llevar a cabo una idea y que esa idea se convierta en un negocio, y que obtengas un beneficio, pero que ese beneficio sea para la comunidad y demos un gran aporte a la sociedad acapulqueña, guerrerense, mexicana y si es posible exportarlo.

También en:

Revista Digital