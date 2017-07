El Contenido es el Rey: Editorial

1 SHARES Share Tweet

Sin duda mis chav@s ustedes son fans de la comunicación digital, como es Facebook, YouTube, Instagram, Whatsapp, SnapChat, entre otros. Pero lo que no te has dado cuenta es que eres tú quien le da valor a esos nuevos canales de comunicación al enriquecer el contenido con el que cuentan al compartir tus experiencias, fotos, mensajes, etc.



Sin embargo, es un contenido que dichas empresas no controlan o crean al ciento por ciento. Sólo Netflix ha incursionado con éxito en ese sentido. Por lo cual, otros corporativos ya le están apostando a generar su propia información que genere empatía con el auditorio que les interesa, caso concreto Amazon, AT&T (acaba de adquirir por 85,400 millones de dólares Time Warner), Apple (que va a lanzar sus propias series originales en este 2017) y Facebook que le quiere apostar a una aplicación tipo YouTube para ver los vídeos creados en la red social.

Hay que recordar que Netflix, creada en 1997 (buscando ser opción del servicio de renta de películas que controlaba el gigante ahora extinto Blockbuster) logra su despegue como generador de contenidos originales con su famosa serie House of Cards, un thriller político con el que identifican el aspecto gubernamental estadounidense.

Y les platicamos todo esto amigochos, porque una de las características de quienes han creado estos nuevos vehículos informativos de comunicación son jóvenes que hartos de ciertas condiciones que los rodean, rompen esquemas y se atreven a lograr metas impensables.

Esa es la tónica que debes de buscar, ser original, atreverte a crear y luchar por lo que piensas.

Saludos amigos que están graduándose y a echarle los kilos para el siguiente paso.

