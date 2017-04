4 SHARES Share Tweet

Hola que tal chavos de la revista Acapulco Club!!! Me llena de mucho placer el poder decir estoy de vacaciones de Semana Santa, ya que ha sido una semana intensa llena de trabajos y exámenes algunos les fue muy bien otros regular, pero lo importante es no desanimarse y echarle todas las ganas posibles a todos esos proyectos y metas que se han fijado. Y disfruten de lo más importante de la vida, su Familia y después de esto sus amigos, convivan con ellos dejen un poco el celular y salgan a los hermosos lugares que tenemos en nuestro Acapulco así como lo hicimos nosotros ya que esta semana nos fuimos con los chavos del Instituto Municipal de la Juventud IMJUVE y disfrutamos de un concierto en el mejor lugar del Mundo Sinfonía del Mar.

Con la presencia de nuestro Presidente Municipal el Lic. Evodio Velázquez y su Esposa la Maestra Perla Edith hicieron posible que los chavos de Sforza hicieran un alto en nuestro Puerto y dejaran ver su propuesta musical, bajo el tema “Hazlo Bien, Pórtate Mal”… donde el Gobierno Municipal ha tomado mucho interés; pues nos explican el uso del preservativo, un embarazo no deseado y sobre todo el riesgo de contraer alguna enfermedad venérea. Como ven una información correcta, más un ambiente de luz, magia y buena música nos da como resultado una vida plena y una adolescencia súper divertida. Y en este sentido tuvimos la presencia también de una chavo que la vdd. Viene pegando duro aquí en Acapulco, él es Tony Torres y que en compañía de su novia Silvia Vaqueiro nos dicen que el amor puede ser divertido y lo mejor lo podemos disfrutar con gran responsabilidad sin descuidar Escuela o Trabajo incluso tareas de la casa. Así que esperas… aprovecha al máximo estas vacaciones de Semana de Pascua ve a la playa que va a estar llenísima de chavas y chavos con los que podrás platicar y porque no, llegar algo más, (ósea una amistad de Facebook, no se mal viajen) ¡Aja!, No ya en serio recuerden que todo con medida es mejor, así que ya saben “Hazlo Bien, Pórtate Mal” y nos vemos en la próxima edición, recuerden darle like a nuestras publicaciones y síganos en nuestras redes sociales ¡Ok!, ¡Bye!.

