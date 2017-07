Josh Peck se casó… y no invitó a Drake a la Boda

3 SHARES Share Tweet

Por Linda Martínez Zamudio

Las estrellas de la serie de Nickelodeon “Drake y Josh” rompieron relaciones por completo. El pasado sábado 17 de Junio Josh Peck contrajo matrimonio con Paige O’Brien en Malibu California. Asistieron familiares y amigos como John Stamos, David Dobrik y Nicole Golfieri. Pero el que sin duda brilló por su ausencia fue el famoso hermano de la serie, Drake Bell.

Surgieron las dudas, se pensaba que no había podido ir o que no lo habían invitado. Y entonces Drake Bell confirmó que no había sido invitado por medio de dos tweets que posteriormente eliminó.

Algunos fans de Drake acudieron al Instagram de Josh preguntandole si habia invitado a Drake, y Josh se encargó de borrar los comentarios y bloquear a las personas que le preguntaran eso.

Se desconocen las razones por las cuales terminó la amistad entre los actores.

“Fue completamente como los viejos tiempos. En el set estábamos un poco preocupados. Habíamos estado en contacto por años, pero no habíamos trabajado juntos”, contó Drake Bell en 2016. “Somos como una familia. Así que nos gustaría regresar y retomar estos personajes y ver donde están”, añadió.

Es lamentable que una gran amistad al parecer haya terminado, que el cariño que Drake le tenía a Josh no haya sido recíproco. Aquí se vió que Josh no lo consideraba lo suficientemente importante como para invitarlo a su boda. Podemos mencionar que en el 2014 Drake lanzó su 3 álbum llamado “Ready, Steady, Go”. Y en la fiesta del disco invitó a sus excompañeros de trabajo, Josh Peck y Miranda Cosgrove. Es evidente que Drake quería compartir este día con sus amigos más cercanos.

Drake lleva 6 meses en el proyecto que inicialmente se llamó “Where’s Walter?”. Estos videos que subió con ayuda de Jonathan Goldstein (Walter) crearon duda de que si habría una nueva temporada de la serie “Drake & Josh”. Otros ex-compañeros de la serie también ayudaron, como Nancy Sullivan (Audrey, la mamá de los chicos), Fred Stoller (el vendedor del dedo de espuma), Yvette Nicole Brown (Helen), entre otros. Pero algo que sabemos es que también brilló por su ausencia Josh Peck, al parecer no le interesaba e ignoró a Drake con este proyecto.



