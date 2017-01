La acapulqueña Belén Cruz, en la historia del futbol Mexicano

0 SHARES Share Tweet

Por: Andrea Campos

Belén de Jesús Cruz Arzate ha luchado por su sueño de ser jugadora profesional de fútbol con sacrificios y el apoyo de sus familiares. Es una joven acapulqueña que lleva el nombre de su estado con orgullo a nivel mundial jugando como seleccionada nacional de fútbol de la Sub 20, en donde porta el número 18.

Originaria de la colonia Progreso, Belén, a su corta edad, ha hecho historia en el fútbol mexicano al anotar con la Selección Mexicana Sub 17 el último gol en la serie de penales que eliminó a Canadá en el Premundial de la Concacaf, celebrado en Jamaica.

Celebró sus 15 años con el triunfo de la Sub 17 ante Estados Unidos en el Torneo Cuatro Naciones, en Costa Rica, logrando el pase al Mundial Sub 17.

Durante la inauguración de una cancha de fútbol en el plantel Progreso de la Primaria del Colegio Español, asistió como invitada de honor en donde tuvimos la oportunidad de entrevistarla para tu revista juvenil Acapulco Club, en la que nos platica que recientemente estuvo en Nueva Guinea, Nueva Zelanda, donde celebró sus 18 años, tras jugar la Copa Mundial Femenina Sub-20.

¿Cómo te sientes por tu logro profesional?

Estoy muy contenta por este logro que he obtenido, gracias a mi familia y a las personas que me han apoyado, vamos paso a paso apenas está el comienzo de mi carrera así que esperamos ir más lejos y próximamente estudiar fuera del país.

¿En qué equipo estás jugando actualmente y cómo va tu carrera profesional?

Actualmente estoy jugando con el equipo Guerreras FC. Lo que se comenta es la Liga Profesional de Mujeres FC y esperamos poder participar en una de ellas en Monterrey en Tigres y estar allá próximamente.

¿Cuáles fueron tus inicios en el fútbol?

“Desde los seis años el fútbol fue algo que me llamó mucho la atención. Yo veía jugar en la tele a los hombres y a las mujeres. Y le decía a mi papá ‘algún día me van a ver ahí’, como si fuera un comentario que hiciera cualquier otra persona. Ya a la edad de 14 años llegué a la selección nacional Sub17. Es algo que no lo puedes creer, es muy padre y agradezco siempre el apoyo de mis padres que han estado conmigo, me han apoyado en todo mi proceso futbolístico”.

¿Cuál es el mensaje que quieres dar a las jóvenes de Guerrero y del país con tu triunfo como mujer?

“Que el fútbol no es nada más para hombres; he visto muchos deportes en los que las mujeres han destacado. Lo importante es que no se den por vencidas y si les gusta y quieren seguir, que lo practiquen; que nada es imposible, lo pueden lograr”

¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esta carrera?

“Yo creo que los sacrificios que he hecho con mi familia, algún cumpleaños. Son los sacrificios que hace uno como jugador, todo lo referente a la familia. Y pues al fin de cuentas vale la pena, porque uno hace lo que le gusta, aprovecha y lo haces por que es una oportunidad grande que no cualquiera puede tener?

¿Qué significa el fútbol para ti?

Es algo maravilloso, que ya traigo en la sangre, que es inexplicable.

Un mensaje para todos los acapulqueños y para los guerrerenses.

Que los padres apoyen a sus hijos porque si les gusta algún deporte es muy bueno, para que puedan sobresalir y que no dejen la escuela

