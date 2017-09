La entrevista con… Igor Pettit

220 SHARES Share Tweet

Por Skarlet Daza

Qué onda chavos, ¿cómo están esta semana? Espero estén disfrutando de este regreso a clases, sé que estar forrando libretas y pegando calcomanías con sus nombres es más divertido que un viernes en Gale, o un sábado en Blv, (si crees eso estás muy mal) pero no lo harán solos, les presumo que soy alumna de nuevo ingreso y pues qué les digo… Aunque me tendré que acostumbrar nuevamente a una rutina no todo es malo, pues conoces gente nueva, aprendes y pues, a darle! Déjenme les comento que hace unos días se me brindó la maravillosa oportunidad de poder entrevistar al periodista y activista Igor Pettit. Pude aprender mucho de él y me comentaba su preocupación por la juventud de hoy en día y la importancia de una juventud limpia, sin discriminaciones, sin analfabetismo, y sin corrupción, somos el ayer, el ahora y el futuro. De nosotros depende con nuestras acciones hacer de una ciudad, de un país, y claro, de un mundo mejor. Sin más, espero disfruten y analicen.

SD: Hola Igor, cómo estás? Muy amable al aceptar esta entrevista, y brindarme tu día de descanso para sentarte y conversar

IP: No, al contrario, el gusto es todo mío, pues me comentaban que eras una chica de tan solo 15 años y dije, Wow! Debo conocerla!

SD: Cuéntanos, cuál es tu perspectiva de esta generación y las drogas…

IG: Mira, es una generación que cada día se enganchan más en cualquier tipo de drogas, mi opinión sería que tuvieran mucho cuidado con eso, hay edades para todo y si un muchachito empieza drogándose desde muy joven, la droga es a lo que va creciendo, y cocaína, piedra, esas son palabras mayores, que los padres estén muy atentos de sus hijos y que los jóvenes de hoy que tienen que tienen que ser tan inteligentes, deben darse cuenta que finalmente las drogas destruyen.

SD: Claro, los dealers en las escuelas por ejemplo, en las prepas se da mucho la repartición de drogas. Oye, y el sida? Qué opinas sobre las enfermedades venéreas y el sexo precoz en los adolescentes.

IP: Respecto al sida o enfermedades venéreas es muy lamentable, parece ser que la mayoría tiene sexo sin problema, a los 13, 14 años ya tienen una vida sexual y a mi me parece que eso es bueno pero me parece también muy importante que deben cuidarse y de embarazos no deseados, una niña de 15 años embarazada va a echar a perder su vida, porque un niño merece las 24 hrs, de atención y si tú estudias ya no va a quedar la cosa igual.

Pero fíjate que yo les tengo mucho respeto y también gratitud, ustedes son la generación con la cual yo hubiera querido crecer cuando fui joven, ustedes son una generación con ideas preciosas, liberales, son una generación que va a poner orden en este lugar, ustedes pueden ver un transexual, una mujer transexual, un hombre homosexual y ustedes no ven nada, ustedes ven una persona nada más, nacieron en un mundo ya muy adelantado, nacieron con un chip, son entre máquinas y seres humanos, toda la tecnología de todo la conocen muy bien, desde los 4, 5 meses ya estaban picándole al celular, en esta generación me siento acompañado, protegido y finalmente escuchado, hoy en Guerrero podemos caminar libremente, las muestras de afecto no pueden ser prohibidas, las muestras de amor mucho menos, un hombre tiene el derecho de manifestar su amor a una mujer, como a un amigo, y como a quien le de la gana y nadie va a venir aquí a decirme ¨señor, usted no puede caminar de la mano con nadie¨ ¿Por qué?

SD: Porque eres libre totalmente, cada quien decide con quien estar, a quien amar y con quien quiere pasar el resto de su vida

IP: Exacto, ese chip que tú tienes, me encanta! Es un chip que debieron tener hace 30, 40 años y ustedes están cambiando todo. Y si tú checas, te sientas aquí a ver a las personas, te das cuenta que aquí vienen muchísimas personas homosexuales y yo estoy feliz y espero que mañana con esta libertad no la cambien a libertinaje, porque esa no es la idea, la idea es que no te fracturen tus alas, la idea es hacer una campaña permanente contra el suicidio de jóvenes que creen que no tienen lugar en este mundo, por ser homosexuales, lesbianas, transexuales, etc. Y en vez de que le digan, mira, levántate, tienes derecho a volar y a crecer, lo pisotean más, y que eso suceda en una sociedad en pleno progreso es irrelevante, no podemos permitirlo.

SD: No quiero terminar esta entrevista sin hacer hincapié de lo acogedor que fue esta charla tan amena con el Sr. Igor Pettit y agradecer que se haya abierto a expresarme sus anécdotas de infancia y juventud de las cuales yo estoy segura que podré tener una buena lección para mi vida. Chavos, espero esta entrevista los haga reflexionar sobre lo difícil que es la vida, que luchen por sus sueños, no se dejen vencer, nadie puede poner un límite a sus ganas de salir a delante y pues…Les deseo de corazón un exitoso ciclo escolar…Les dejo mis redes sociales para que me sigan, compartan y manden sus comentarios de mi trabajo, saben que me encanta leerlos y responderlos me llena de mucha felicidad.

FB: Skarlet Daza (ambos)

Instagram: Skrdazz

Snap: Ska_Daza

