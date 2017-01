Latitud Sur con Héctor C. Massiel

0 SHARES Share Tweet

Qué onda chavos, ¿cómo están esta semana? Espero estén disfrutando de estas merecidas vacaciones en compañía de sus seres queridos. No olviden ir a la playa, broncearse, comer pescadito frito y echarse unas ¡bien frías! Bueno, creo que pienso mucho en fiestas… ¿ustedes que dicen? Nah! Es que todavía siento el espíritu de las fiestas decembrinas. Bueno, ya hablando de una manera más seria, les comento que el pasado 20 de Diciembre, tuve la fortuna de asistir a la inauguración de la Exposición de un gran amigo, el cual ya había tenido la fortuna de entrevistar anteriormente, la exposición se llevó a cabo en la sala Ixcateopoan del Centro Cultural Acapulco.

Me refiero al Artista Plástico y Maestro Héctor C. Massiel. Quien fue beneficiado con la beca PECDAG 2015 Creadores con Trayectoria, motivo por el cual expuso su trabajo acerca de la contaminación en Acapulco, consiste de 20 piezas realizadas con material totalmente reciclado, y lleva como título: LATITUD SUR. (Arte Objeto… “Transformación de la Materia”) tratando de enviar un mensaje de concientización a toda la sociedad Acapulqueña.

Y bueno sin nada más que agregar les dejo un poco de lo que es LATITUD SUR.

Skarlet: Oye ¿De dónde surge Latitud Sur?

Héctor: Latitud Sur es un proyecto de PECDAG. Quede seleccionado en el Programa de Estímulos a la Creación y desarrollo artísticos de Guerrero 2015 es un programa que se ejecuta en el 2016 para los que fuimos beneficiados a finales del 2015, es por eso que estamos presentando el resultado final, que son 20 piezas de este proyecto, que habla principalmente del impacto negativo de la basura en el ambiente, ese impacto sobre todo en el ecosistema marino, habla precisamente de lo que deja la basura en las playas de Acapulco como por ejemplo; Playa Tlacopanocha, Playa las Hamacas, Caleta, Caletilla, Icacos, Playa Tamarindo, en fin varias playas de Acapulco donde recogí diversos materiales como plástico, latas de cerveza, refresco, popotes corcholatas, taparroscas, hasta telas, ropa y playeras viejas y también en el rio del Camarón, donde encontré madera vieja con la que construí varias de las piezas; estas piezas son móviles para que la gente pueda llegar y tocarlas, incluso cambiar su forma y tener otro código de significación, la idea principal es crear una reflexión en el espectador acerca del problema de la basura.

Skarlet: Totalmente ambientalista tu exposición.

Héctor: Si, si, si… ahora me interesó este tema, siempre manejo diversos temas sociales, pero este me pareció muy importante y muy bonito para desarrollarlo y sabía que tenía el potencial para crear a partir de la basura diversas piezas no.

Skarlet: ¿Cuál fue el mayor reto que se te presentó en todo este proceso?

Héctor: El mayor reto… El tema, digamos que es la primera vez que lo toco, entonces había que ver los diferentes caminos que tenía que tomar para desarrollar las piezas, ese fue el primer reto y el principal , ya de ahí pues empezar a desarrollar las piezas, esto es mucho, no solo desde el momento en que empiezas a crearlas, si no desde el momento en que empiezas a planearlas, para mi desde ahí cuenta la producción de la obra, lo cual me llevó bastante tiempo, cerca de diez meses para terminar las piezas y bueno, esta la parte de estar pensando, de estar analizando, de estar proyectando es la más difícil ya después cuando tienes algunos bocetos por ejemplo algunas ideas para desarrollar la obra ya tienes una guía y cuando empiezas ya a crear con las piezas, empiezas a transformarlas, y solito fluye, empiezas a tomar algunos caminos, algunas piezas que no tenías planeado, algunas otras formas, y es lo bonito del arte que siempre te tiene sorpresas y que pueden surgir diferentes formas a las q tenías planeadas, pero que hablan de lo mismo.

Skarlet: ¿Es un mensaje para la sociedad Acapulqueña? Héctor: Si claro, es un mensaje para la sociedad Acapulqueña y en general para todo el mundo, para todo el país y para todo el mundo porque es un problema muy serio este de la contaminación del medio ambiente y se tiene que crear reflexión acerca de esto Skarlet: En que consiste la beca PECDAG

Héctor: Consistió en un estímulo económico que es para que desarrolles tu obra en aproximadamente un año y para lo cual te dan bimestral un apoyo hasta llegar a la cantidad establecida de la beca y eso te sirve para que te enfoques a esto y desarrollar la obra.

Skarlet: ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes que aún se están adentrando en el mundo del arte?

Héctor: Yo les diría que esto es algo muy bonito, que es algo que deberíamos de experimentar ya sea como artistas, o como espectadores, van relacionadas las dos partes, dentro del trabajo creativo, como de la apreciación artística, y que bueno, para los que van comenzando en esto y tengan esta inquietud que sigan a delante, que es un trabajo arduo pero muy bonito, que al final de cuentas te deja mucha satisfacción, esto sobre todo cuando le dedicas el 100% a tu trabajo, y como cualquier actividad cuando la haces con cariño y con amor te da resultados positivos, y que te llenan también el espíritu es algo que hace que te guste.

Skarlet: Qué experiencia te dejo Latitud Sur, a tí como artista. Héctor: Para mí como artista, un reto más, una experiencia más en mi camino, una exposición más, creo que esta es una de las más importantes que eh tenido, también porque es la primera vez que gano la beca de PECDAG y en la categoría de “Creadores con Trayectoria” sobre todo; había obtenido anteriormente la beca PECA, esa beca te la da el municipio pero ahora es la estatal entonces para mí es muy importante haberla obtenido. Un paso más en mi trayectoria artística.

Skarlet: Cuánto tiempo estará a la vista Latitud sur Héctor: Aproximadamente 25 días Skarlet: Bueno Héctor en hora buena! Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Acapulco Club y muchísima suerte en tus proyectos futuros.

Héctor: No, de que, el placer es todo mío. Espero de verdad puedan asistir, vale la pena, es una muy buena exhibición y bueno espero sigan disfrutando de lo que resta de estas vacaciones. Recuerden que no todo es fiesta, un libro de vez en cuando no hace daño, al igual que visitar la Casa de la Cultura, descargar apps para poder leer o que se yo, excusas para no moverse hay millones y tenemos que evitarlas a toda costa. (¡Me estoy pareciendo a mi mamá con esos consejos!) Que miedo… No olviden seguirme en mis redes sociales, les dejo las mías y por supuesto las de Héctor.

¿Y ustedes como cuidan de Acapulco?

Facebook: Héctor C. Massiel

Facebook: Skarlet Daza (Agreguen ambos) Instagram: ska_Daza

