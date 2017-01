Lilibeth y Alex Flores López, destacados jovenes Artistas con Sangre Acapulqueña

0 SHARES Share Tweet

Lilibeth y Alex Flores López, son dos jóvenes hermanos que con paso lento pero firme han llevado a cabo su carrera artística desde niños.

Originarios de Villahermosa, Tabasco, pero con sangre acapulqueña, pues su papá, Alejandro Flores y toda su familia es oriunda de Acapulco, Alex y Lilibeth iniciaron su carrera desde pequeños, cada uno por su lado, pero siempre con el apoyo de su mamá, Mary Carmen López Zurita, quien recién casada con Alejandro Flores Jimémez llegó a vivir a Acapulco a principios de los 90s y aprovechando sus estudios de Comunicación, trabajó en los medios de comunicación locales, uno de ellos Radio y Televisión de Guerrero, donde tuvo la conducción del noticiero estelar.

En las pasadas vacaciones decembrinas Alex y Lilibeth estuvieron en Acapulco para visitar a la familia y, aprovechando la relación de amistad que hay con sus papás y su abuela Vicky Jiménez de Flores, ACAPULCO CLUB tuvo la oportunidad de platicar con ellos y contarnos a grandes rasgos su trayectoria artística y sus planes para este 2017.

Lilibeth Flores López…

La música es mi pasión

Lilibeth Florez López de 26 años de edad, asegura que la música es su pasión, por eso este 2017 va ir con todo en el aspecto musical, combinándolo claro está con la actuación. Lilibeth nace en Acapulco pero muy pequeña sus papás se van a radicar a Villahermosa, Tabasco, y es allá donde empieza su carrera artística a la edad de 8 años.

“Empecé cantando cantando en los festivales de la escuela y después participé en un programa de gobierno que se llamaba Caravanas Mágicas, las cuales visitaban los 17 municipios de Tabasco; fui conductora de un programa infantil de TVT (Televisión Tabasqueña). Era como la artista local de Villahermosa, me invitaban a cantar a todos lados. En una ocasión el programa de Televisa “El Fin de Semana” fue a transmitir desde Villahermosa y me invitaron a cantar, en ese momento el productor era Memo del Bosque, le gustó mucho mi actuación y me invitó a participar e el programa pero desde la Ciudad de México y así fue que entré de primera a Televisa. Mi mamá es muy social, platicando se entera que hay casting en el CEA Infantil, hago el casting, me quedo y así empiezo mi carrera de actriz”, comentó Lilibeth durante la charla..

Sus primeros trabajos fueron con Chabelo en el programa “En Familia” en las cápsulas “Chiquillos y Chiquillas” donde hacia diferentes papeles imitando a diversas personalidades y al final de cada capítulo cantaba.

Al graduarse del CEA empieza su carrera como actriz y es así que participa en la telenovela “La Niña de la Mochila Azul”, donde también cantaba; estuvo en “Camaleones”, “Lola Érase Una Vez”, “Las Dos Caras de Ana”, ha hecho teatro musical, cortometrajes y de manera frecuente participa en las series “Como Dice El Dicho” y La Rosa de Guadalupe”.

Antes de venir de vacaciones a Acapulco grabó la serie para Blim “Érase una Vez”, la cual cada capítulo abordará una historia de Disney y según nos dijo Lilibeth se empezará a transmitir próximamente.

A la par de su carrera artística Lilibeth continuó con sus estudios escolares y en diciembre de 2015 terminó su carrera de Lic. en Comunicación, lo cual le permitió conocer otra área de Televisa porque ahí hizo su servicio social y trabajó un poco en Relaciones Públicas.

Sus proyectos para este 2017 son:

“Estoy muy contenta con la música, estoy en un grupo que se llama “Luz Eterna” y estoy en pláticas para entrar a otro grupo que es de música tropical, cumbias y demás géneros musicales por el estilo; tengo mi disco en iTunes y para que lo escuchen lo pueden descargar como “Lilibeth”, es de música grupera muy bonita que está muy padre; tengo un canal en YouTube que se llama “Lolos” en colaboración con mi amigo Oscar en el cual entrevistamos a artistas y hacemos dinámicas”

A.C.- Por el momento vas a dejar a un lado la carrera de Comunicación?

L.- Los conocimientos ahí están, estoy haciendo lo que me gusta, me apasiona y este 2017 a darle duro a la música que me encanta y no dejar atrás la actuación.

Propósitos para el 2017 *Seguir trabajando

*Echarle muchas ganas a mi carrera artística que es lo que sé hacer desde chiquita. *Estar muy unida con mi familia que los amo mucho

Alejandro Felipe Flores López

Una gran satisfacción dar vida a Juan Gabriel en la serie “Hasta que te conocí”

A los 3 años de edad, Alejandro Felipe Flores López, Alex, como le llaman de cariño, inició su carrera artística. Fue en la novela “Amor Real” donde Alex debutó como hijo de los protagonistas: Fernando Colunga y Adela Noriega, una producción de Carla Estrada, ahora su madrina de Primera Comunión.

Debido a su corta edad, Alex no vio la novela al momento de su transmisión, sin embargo, ha podido ver algunas escenas a través de youtube o las que grabaron en su casa.

“Siento bonito ver esas escenas porque fueron muy emotivas, incluso en ocasiones lo identifican en la calle por su participación en “Amor Real”, me pieden foto y me dicen que no he cambiado nada, que me identifican por mis ojos. Entonces es muy padre saber que desde la primera novela me recuerdan”, dijo Alex en la entrevista.

Después de la novela surgieron trabajos en comerciales, muchísimos, asegura; luego hizo la película “Voces Inocentes” con el director Luis Mandoki y de ahí lo firmaron en exclusiva para Telemundo por tres años como protagonista de las telenovelas: “Amarte Así”, “Frijolito”, “Corazón Partido” y “La Viuda de Blanco”.

Regresó a Televisa con Carla Estrada para hacer la telenovela “Pasión”, estuvo también en “Hasta que el Dinero nos Separe” y “Atrévete a Soñar”; en cine le avalan su trayectoria las películas “Cabeza de Buda” con Kuno Becker y Silvia Navarro, “El Lado Oscuro de la Luz” y la más reciente “Girón de Niebla” que se estrenó un par de meses antes de que terminará el 2016. En cuanto a series de televisión, participó en Dios Inc. que pasó por HBO, XY de Canal 13 y la más reciente “Hasta que te conocí” que relata la vida de Juan Gabriel y a él le tocó hacer el personaje del Divo de Juárez a los 16 años.

“Mi mamá se entera por Facebook que están haciendo casting para la serie, así que mandó todo lo que pedían y fui hacer el casting, les gustó mucho mi trabajo que me dijeron que yo sería la imagen oficil del trailer; que seguirían audicionando para el papel, pero yo estaría en el trailer; me dio mucho gusto pues era la serie de Juan Gabriel. Después de varias pruebas me dijeron que yo me quedaba en la serie para el papel de Juan Gabriel a sus 16 años, lo cual me llenó de satisfacción”, aseguró Alex.

A.C.- ¿Conociste a Juan Gabriel durante la grabación de la serie?

A.- No, no tuve la oportunidad. En dos ocasiones dijeron que iba a llegar, primero en la rueda de prensa y luego en el estreno de la serie, pero en ninguna de las ocasiones llegó por compromisos alternos.

A.C.- ¿Cuándo te enteras de su fallecimiento, qué pasó por tu cabeza? A.- Estuvo feo, porque justo ese día estaba grabando para “Lolos”, el canal de mi hermana, y me estaban preguntando de la serie y yo súper emocionado hablando de él; ya que llego a la casa le comento a mi papá que en Facebook estaba la noticia de que Juan Gabriel había muerto y cuando confirmamos la noticia todos en la casa nos quedamos en shock, a todos nos gusta la música de Juan Gabriel, yo crecí con sus canciones por mis papás.

A.C. Platícanos de tu nueva película

A.- Se llama “Girón de Niebla” se estrenó antes de que terminara el año y comparto créditos con María Rojo, José Angel Bichir, Ernesto Gómez Cruz, “El Cochiloco” Joaquín Cosío, y a mi me toca hacer el protagonista junto con María Rojo. Este año se estrena otra película mía, se llama “Campeones” es de futbol, sobre la Sub 17 y ahí hago el papel de “Felipe” así como me llamo yo y en la cinta me toca anotar un gol, para que lo celebren en el cine.

En su vida diaria a Alex le gusta jugar futbol, así que además de actor le gustaría ser futbolista, actualmente está en la Tercera División del Atlas, que no es su equipo favorito, le va al Toluca, pero le llegó esta oportunidad con Atlas y no quiso desaprovecharla.

En cuestión de sus estudios escolares, Alex a sus 18 años cursa la preparatoria en sistema abierto para tener flexibilidad con el horario para sus compromisos laborales.

Alex tiene varios proyectos en puerta, sólo está en espera de que le concreten para empezar a trabajar, así como también seguirá apareciendo en los capítulos de “La Rosa de Guadalupe” y “Como Dice El Dicho”.

Deseos 2017

* Salud en la familia, amigos, conocidos

*Que mi carrera artística siga creciendo más y más, que es lo que me gusta

*Que mi perro Roby, aunque ya está grande siga muchos años más con nosotros