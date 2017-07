Logra la UAGro convenio con el Learning For a Better Life Center

0 SHARES Share Tweet

La UAGro logra un importante convenio interinstitucional con el Learning For a Better Life Center, con el objetivo de implementar un Programa de Becas Educativas a través de dos modalidades: Go Top: Programa de Entrenamiento de Alto Nivel para el desarrollo de proyectos empresariales.

Learn & Help Intercambio Internacional de idiomas en línea en Estados Unidos, México y América Latina. “Buscamos mejores oportunidades de desarrollo para nuestros estudiantes, construimos juntos una mejor universidad”, dijo el rector, Javier Saldaña.

También en:

Revista Digital