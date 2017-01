Los Gadgets que querrás tener este 2017

0 SHARES Share Tweet

Echa un vistazo a los adelantos tecnológicos de este 2017 que traerá para los usuarios de Apple y Samsung las versiones 8 de iPhone y Galaxy; si todavía no te has enterado traemos para ti estos avances.

El iPhone 8

Obviamente muchos todavía no están repuestos luego del anuncio del iPhone 7, pero como todo lo que hace Apple es popular in extremis, no podemos dudar que el año próximo presente una nueva versión de su teléfono móvil, de acuerdo con analistas del sector. Sobre todo, porque en que en 2017 se cumplen 10 años del lanzamiento del primer iPhone y la empresa de Cupertino puede celebrar de manera especial ese aniversario.

¿Qué nos espera para entonces? Se habla desde realidad aumentada para todos los productos de hardware y software, hasta la rumorada eliminación del botón de home.

Y si hablamos de algo grande, pues pocas cosas lo son como las pantallas de televisión y los videojuegos. Si los combinamos tenemos…

Galaxy S8

Al parecer el fiasco con el Note 7 llevó a Samsung a decidirse por hacer a un lado toda la serie Note y enfocar sus esfuerzos al Galaxy S8 que estará disponible en el primer trimestre del 2017. Samsung anunció que el S8 vendrá con su propio asistente de Inteligencia Artificial, para competir con el Siri de Apple, el Google Home y el Echo de Amazon.

