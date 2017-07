Mi Villano Favorito 3: Cinema Acaclub

1 SHARES Share Tweet

Por Michel Vargas

A cuatro años del estreno de “Mi villano favorito 2” llega a la pantalla grande la tercera película de esta saga tan divertida para toda la familia. En esta entrega, no todo será color de rosa para nuestro no tan carismático protagonista Gru, ya que tras no haber podido atrapar al supervillano Balthazar Bratt queda despedido de su trabajo como agente de “La Liga de anti villanos” y es aquí donde surgirá un gran dilema para nuestro protagonista ¿volver o no a la villanía una vez más?

En esta ocasión, conoceremos a un nuevo supervillano que dará que hablar por su peculiar y alocada personalidad. Su nombre es Balthazar Bratt, quien en su niñez había sido una estrella famosa del mundo televisivo de los 80’s, que combinaba pasos de baile, con juguetes retro y alta tecnología.

Otra complicación, para sorpresa de Gru, será enterarse que no es hijo único, sino que tiene un hermano gemelo llamado Dru. A diferencia de Gru, Dru vive en una mansión llena de lujos y comodidades, y él también desconocía que tenía un hermano gemelo, pero todo eso está a punto de cambiar cuando ambos finalmente se conocen.

Otro punto a destacar en esta entrega es la banda sonora. Al igual que en su anterior película, se vuelve a sumar nuevamente el reconocido cantante y productor Pharrell Williams, que luego de su famosa canción “Happy” regresa con “Yellow light”, el nuevo single para “Mi villano favorito 3” quien junto a los Minions, formará parte de la banda sonora. Por otro lado, el soundtrack también incluirá versiones de grandes éxitos de los 80’s como “Into the groove” de Madonna, “Bad” de Michael Jackson y “Take on me” de A-ha.

Y como no podría faltar, tendremos de vuelta los amados Minions, con su carismático sentido del humor y acortado vocablo, formarán parte nuevamente de esta entrega con más aventuras por venir por su propia cuenta.

Al igual que las películas anteriores, se puede decir que “Mi villano Favorito 3” continúa siendo una película para todas las edades, ya que conserva su sentido del humor, la ternura de Agnes (y su obsesión por los unicornios) y los divertidos y amarillentos Minions que a pesar de no aparecer tanto en esta entrega, le dan un toque de diversión a la historia.

Sin duda una película que vale la pena ver con los peques del hogar.

Hasta la próxima reseña.

