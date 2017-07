Momentos de Crear tu Futuro

0 SHARES Share Tweet

Con eso de las graduaciones, terminaciones y todo lo que es el cierre de un ciclo escolar en estos momentos, nos ha inspirado para seguir dándoles tips, información y más para que ustedes mismos vayan formando, forjando su futuro con lo que hasta este momento han logrado. Veamos, esto aplica para todos, no importa que aún no hayas terminado una carrera, pero lo que sí es importante es que estés en la ruta del estudio, el trabajo y el esfuerzo.

Por ello nosotros te sugerimos tomes en cuenta estos tres factores siguientes, para ir estableciendo metas sobre lo que tú visualizas como tu futuro. Y aquí cabe mencionar que no debe interferir ningún problema de género, porque a estas alturas las chavas y chavos tienen las mismas oportunidades, siempre y cuando las sepan aprovechar.

Entendamos pues que el primer factor es que debes conocerte lo suficiente para ADMINISTRAR TU PRESENTE. Con ello tendrás en cuenta tus habilidades, aptitudes y alcances con los que dispones. Aquí entra muy bien la parte en la que das un plus al esfuerzo por conseguir mejorar en tus talentos.

Nada es gratis. Y en la medida que vayas ordenando prioridades, podrás escalar más rápido que quien no lo hace. Por otra parte, conforme vas conociéndote lo suficiente, ordenando tus tiempos, cualidades y te aplicas en perfeccionarte, vas CREANDO TU FUTURO, y es el momento en que tienes que poner en una balanza ciertas acciones, actividades que pueden ser placenteras pero que no te dejan seguir creciendo para alcanzar tus metas. Es ahí cuando tienes que verte a cinco o diez años y empujar una estrategia para llegar a esas metas.

La última parte tiene que ver con el CAMBIO CONSTANTE, con el salirte constantemente de las zonas de confort que con el tiempo vas formando, y de esa forma con innovación y creatividad constante vas revisando qué cosas del pasado no te han funcionado y es necesario renovarlas, dejarlas atrás y modificar prácticas, hábitos de tal manera que te permita avanzar de manera exitosa.

Así que ya sabes, estás en el momento ideal de ir organizando y creando tu propio futuro. No esperes que nadie te venga a dar envuelto en regalo lo que serás dentro de cinco o diez años. Es una decisión propia, con todos sus riesgos y beneficios. Ahora bien, no olvides que dentro del diseño de tu destino, también se debe incluir la alegría, la diversión, porque la felicidad es el camino no la meta.

También en:

Revista Digital