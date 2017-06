Piratas de Caribe: La Venganza de Salazar | Cinema Acaclub

0 SHARES Share Tweet

Por: Michel Vargas

Por fin llegó a la pantalla grande la quinta entrega de la saga de “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar” y con ella, el regreso de nuestro querido capitán Jack Sparrow. Luego de transcurridos seis años de la última película de “Piratas del Caribe”, su productor Jerry Bruckheimer y Walt Disney Studios se unen una vez más para darle fin a esta saga tan aclamada por el público, que en esta ocasión toma tono fantasmagórico.

La película está dirigida por Joachim Rønning y Espen Sandberg y cuenta con las participaciones de Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally, y el esperado regreso de Orlando Bloom y Keira Knightley.

Esta película estaba prevista para ser estrenada en el año 2015, pero luego se terminó atrasando para el 2016 y finalmente llegó a la pantalla para comienzos de 2017 por problemas con el presupuesto y el guión.

En esta nueva entrega veremos una vez más a Jack Sparrow emprender una nueva aventura junto Gibbs y su tripulación, los cuales se verán enfrentados a un nuevo villano que dará que hablar, el fantasmagórico capitán Salazar. Ahora bien, el capitán Salazar fue un poderoso capitán de la Marina Real Española, cuyo propósito era eliminar a todo pirata que se le cruzara por su camino. Pero cuando creyó que había eliminado a todos y a cada uno de ellos, descubrió que le había quedado uno, Jack Sparrow, quien como no podía ser de otra forma complicará sus planes. Aquí es donde podemos observar unos buenos años atrás a un joven Jack Sparrow, quien es el que se encargará de llevar a Salazar y su tripulación a la maldición del “Triángulo del Diablo”, y es aquí donde las dificultades para Jack Sparrow comenzarán.

Creo que todos deberían darle una oportunidad a esta película, ya que promete revivir la esencia y la peculiaridad que la caracterizó a lo largo de estos años. Si bien la película anterior no tuvo buenas críticas, ésta puede que cambie el mal sabor de las anteriores. Y como es común, no olvides quedarte después de los créditos para una escena que, si eres un fan de la saga, seguro captará tu completa atención dejándote con ganas de más. Y recuerda, “los muertos no cuentan historias”. Hasta la próxima reseña

