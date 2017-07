Por primera vez en Acapulco… Fifth Harmony en Forum de Mundo Imperial

0 SHARES Share Tweet

Forum Mundo Imperial presenta este 29 de Julio en punto de las 21:00 hrs. FIFTH HARMONY, por primera vez en Acapulco.

Fifth Harmony (en español, Quinta Armonía) es un grupo musical femenino estadounidense que tuvo sus inicios en la segunda temporada del programa The X Factor en el 2012, donde obtuvieron el tercer lugar de la competencia. El grupo está compuesto por Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen y Lauren Jauregui.

Después de su salida de The X Factor, lanzaron su primer sencillo “Miss Movin ‘On”, que entró en la lista de Billboard Hot 100 y fue certificado oro en los Estados Unidos. Al año siguiente, el video del grupo ganó el premio “The Artist to Watch” en los MTV Video Music Awards.

El debut de su EP Better Together fue lanzado en 2013. En la primera semana alcanzó el puesto número 6 en la lista estadounidense Billboard 200. El grupo lanzó su primer álbum de estudio titulado “Reflection” en febrero de 2015 debutando en el número cinco en el Billboard 200 y número uno en Billboard Digital Albums. El álbum fue certificado oro en Estados Unidos por RIAA y doble platino en Brasil. El álbum incluye los sencillos “Boss”, “Sledgehammer” y “Worth It”. Todos certificados platino. El último logró la certificación de triple platino en los Estados Unidos y alcanzó el top 10 en trece países.

El 27 de mayo de 2016 el grupo lanzó su segundo álbum titulado 7/27, que debutó en el puesto #4 de la lista Billboard 200, alcanzando el certificado oro en Brasil en sus primeras 24 horas y días después el certificado platino. “Work from Home”, el sencillo principal de su segundo álbum 7/27(2016), se convirtió en el primer top 10 del grupo en el Billboard Hot 100 y el primer top 5 de un grupo de chicas en una década en alcanzar dicha posición en las gráficas. Sus premios incluyen un iHeartRadio Music Award, tres MTV Europe Music Awards, tres MTV Video Music Award, un American Music Award, un Billboard Women in Music Award y siete Teen Choice Awards. Con 21 millones de registros certificados vendidos en los Estados Unidos, Fifth Harmony aparece como los participantes de mayor éxito de la franquicia The X Factor (Estados Unidos).

Con más de 4 billones de reproducciones en YOUTUBE, estas talentosas chicas llegan por primera vez al puerto de ACAPULCO para promocionar su más reciente sencillo “Down” a lado del artista Gucci Mane. La cita es el día 29 de julio en punto de las 21:00 horras en Forum Mundo Imperial.

También en:

Revista Digital