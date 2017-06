Reik llega con Des/amor 2017 en Forum del Mundo Imperial

0 SHARES Share Tweet

Por Linda Martínez Zamudio

Luego de darle la vuelta al continente entero, de ser un fenómeno en España y alcanzar los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos Reik hizo una parada en Fórum de Mundo Imperial con tour su Des/amor 2017 para complacer a todos sus fans acapulqueños.

El concierto lo abrieron con “We Only Have Tonight”, tema oficial de la película “No Manches Frida”. Durante casi dos horas, los chicos de Reik transmitieron buenísima vibra en el escenario contagiando al público ahí presente que coreó todas sus canciones, principalmente su éxitos que los han acompañado a lo largos de los años: “Tu mirada”, “Noviembre sin tí”, “Voy a Olvidarte”, “Creo en ti”, “Spanglish”, “Te fuiste de aquí”, “Qué gano olvidándote” y cerraron con su más reciente éxito, “ya me enteré.

