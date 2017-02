Se acerca el día de San Valentin…!!!

0 SHARES Share Tweet

*Consejos para encontrar pareja… ¡ya!

Se acerca el 14 de febrero y quieres tener pareja para celebrar a San Valentín pero, ¿Cómo iniciar una nueva relación? Sobre todo cuando has terminado una recientemente, ¿Temes hacerlo o definitivamente te consideras muy afortunado en este tema? ¿Qué hacer entonces cuando crees que es el momento, pero… nadie llega? checa los siguientes consejos y seguro el Día del Amor tendrás con quién festejar!!!

¿Estás listo?

Primero, pregúntate si quieres iniciar una nueva relación: no para no estar solo o para ocupar tus tiempos libres. Pregúntate si te sientes verdaderamente preparado para dar y recibir (en todos los sentidos de las palabras), porque una relación requiere atención, cuidados y tiempo. Si acabas de terminar una, al menos regálate seis meses de soltería total. Disfrútala y haz cosas que amas. Cuando te sientas feliz contigo mismo y con tu vida, entonces con seguridad estarás listo para iniciar un nuevo romance.

¡Aumenta tu agenda de amistades!

Si no tienes mucha suerte en el tema de las citas, intenta aumentar tu lista de amigos de ambos géneros. Así, conforme más te inviten a fiestas o reuniones, más posibilidades tendrás de conocer a gente interesante. Aunque… no siempre sea así. A veces puedes encontrar al amor de tu vida en el lugar que menos imaginabas, en el más insospechado. A veces, un encuentro fortuito dura toda la vida.

Citas a ciegas

Tal vez no es tu estilo o no pensabas hacerlo nunca, pero ¿por qué no intentar? Mucha gente que hoy en día no quiere estar sola, pero trabaja y tiene poco tiempo de salir, usa esto como una opción. En muchas ciudades existen agencias de encuentro amoroso serias. Es mejor que buscar en internet, donde, sí, claro, hay posibilidades, pero reducidas. En las agencias puedes encontrar a alguien con afinidad hacia ti. Además, puede ser divertido. Si no encuentras a tu pareja romántica, ¡quizá puedes encontrar muchos amigos verdaderos!

Acércate a alguien que te gusta

Hoy en día las mujeres (y sí, por raro que parezca, también los hombres) no suelen decirle a alguien que les gusta. Si quieres conocer mejor a alguien, la manera más conveniente de hacerlo es acercarlo a tu grupo de amigos e invitarlo a reuniones sociales. Organiza tus propias salidas: al cine con tus amigos, a un café, a un espectáculo o cualquier otro sitio en que no esté involucrado el alcohol. Así, la otra persona podrá conocerte verdaderamente y tú a él o ella. Si te sientes bien con esta persona, puedes invitarle un café después y más tarde una cena de dos…

Conocer a alguien por internet

Es una opción. Actualmente, existen muchas agencias de este tipo en la red, donde mucha gente desea conocerse. Sin embargo, un gran porcentaje de ellas busca sólo sexo y muchos otros son perfiles falsos. Claro, hay excepciones y hay gente que realmente tiene buenos resultados con ello. Sin embargo, las posibilidades son muy bajas.

Primeras citas

Las primeras citas suelen ser aterradoras, emocionantes y llenas de nervios para las parejas que comienzan a sostener una relación. Por ello, lo ideal es no depender mucho de lo que ocurra en éstas, ni esperar demasiado, tampoco. La gente no puede mostrarse tal cual es a la primera. Siempre hay miles de cosas por descubrir. Ir al cine es una buena opción, así podrán hablar de la película una vez que se encuentren en la cena.

¡Mantén contacto luego de la primera cita!

Si la pasaste bien, no temas retomar el contacto para tener una posible segunda cita, para agradecer por teléfono o vía texto en el celular. No insistas demasiado tampoco, si no ves una respuesta rápida de la otra persona. Una frase como: “te gustaría que nos encontráramos otra vez” sería suficiente.

Si definitivamente no es la persona que buscas, sé sincero, sin dar muchas vueltas. Es preferible decir: “Pienso que eres muy lindo (a), pero no creo que podamos tener la clase de relación que yo estoy buscando”.