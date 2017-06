Tips para tu Graduación

0 SHARES Share Tweet

Por: Linda Martínez Zamudio

La semana pasada tocamos el tema de la Noche de Graduación e hicimos algunas sugerencias y recomendaciones para esa gran noche a las chicas. Ahora vamos con los chicos!

De igual manera para muchos chavos se acerca el gran día… En el que dejarán de ir a la escuela y en el que concluyen una etapa académica: ya sea la Secundaria, Preparatoria o Universidad; así que también reciban ustedes nuestra felicitación.

Aquí les dejo algunos tips para que luzcan más guapos en su gran noche…!!!

*Recuerda que antes que nada está la elección del traje, y este es el momento perfecto para usarlo. Si lo que quieres es lucir tipo clásico pero con un estilo diferente o a la moda, solo basta con contrastar o jugar con los colores. Los complementos básicos como las corbatas son muy buena opción, pero también si lo que deseas es ir diferente, las pajaritas son muy buena opción, recuerda que están a la moda y te harán lucir súper elegante.

*Los zapatos son lo más importante, no porque vayan hasta abajo del look quiere decir que no se vean, al contrario, son lo primero en lo que nos fijamos, y hablan mucho de ti, por lo que deben ir súper lustrados, en perfecto estado y obviamente perfectamente combinados con el estilo que llevas. El negro es básico, pero las nuevas tendencias te dan la opción de ocupar otro tono para hacer tu combinación más atrevida.

^Recuerda cuidar hasta el último detalle, como por ejemplo, si tienes barba rasúrarte o llévala de forma alineada para dar un buen aspecto y de igual forma un reciente corte de cabello te hará lucir perfecto, pero trata de hacerlo con al menos 3 días de anticipación.

Lo más importante!!!!!! ¡¡¡DIVIÉRTETE!!!

Se tú mismo y disfruta cada momento de tu vida porque no se volverán a repetir. Disfruta tu fiesta.

Encuentra la nota también en la Revista Digital