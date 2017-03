Todo es Cuestión de Valores

0 SHARES Share Tweet

Cuantas veces no hemos sido o nos hemos topado con amigos que se pasan de listos? Que a cualquier oportunidad nos o se aprovechan de las circunstancias, aún sabiendo que lo que se hace no es correcto?

De esto es precisamente de lo que les hablaremos. Y es que la neta cada vez nos importa menos la gente que nos rodea, y sólo estamos buscando el provecho personal, sin que pensemos que nuestras acciones buenas o malas, tendremos consecuencias.

Por ello te damos estos tips de cómo ser una buena persona, alguien con valores, para que de una manera sencilla puedas tratar de que Acapulco sea un mejor lugar para todos.

1.- Hay una recomendación Japonés, que dice más o menos así: si algo no es tuyo, dejálo, porque es de alguien y vendrá por él. Lo que en simple español quiere decir es que no tomes nada que no sea tuyo, no obstante que sientas que lo súper necesitas. Por ejemplo, te encuentras un celular en el baño del centro comercial, llévalos a artículos extraviados… quizá piensas que ahí la persona encargada se lo quedará, pero sabes qué, tú ya cumpliste, tú te debes sentir bien.

2.- Sé honesto. Si vas a un Oxxo, Extra o la tiendita de la esquina, pagas y te devuelven cambio de más… desecha de tu mente la idea de que “pues ahora que se friegue por equivocarse”, y regresa lo extra de dinero que te estaban dando. Recuerda que esa persona tendría que pagar la diferencia.

3.- Sé solidario, demuestra tu amistad con quienes te rodean, recuerda que vas a crecer con ellos, y estar en esos momentos difíciles al lado suyo, hará que cuando tú los requieras, también cuentes con su apoyo y solidaridad.

4.- Sé generoso, trata de buscar una causa que te haga sentir bien y les ofrezcas lo más valioso que tiene el ser humano: su tiempo. Dedícale un tiempo a esa actividad, como puede ser salvar animalitos, visitar enfermos, cuidar ancianos, en fin, hay una serie de actividades de las llamadas altruistas en las que tú puedes participar.

Sólo te queremos decir que todo esto que te acabamos de sugerir, al momento de que te presentas para calificar para una beca de estudio o buscar un trabajo, cuenta, y cuenta mucho, ya que en la actualidad lo que buscan las universidades y las áreas de trabajo es contar con elementos que tengan principios, que tengan valores… y tú puedes ser uno de ellos.

