Una tarde con Pablo Maba

Por Skarlet Daza | Fotos: Andrea Campos

Que onda chicos, cómo están esta semana? Ya tenia rato que no les escribía, sé que me extrañaron aunque sea poquito. Sé que siempre digo que estaré aquí constante y termino escribiéndoles cuando mi mamá me amenaza con ya no dejarme salir…Pero oigan! Yo también tengo ocupaciones de adolescente (risas)…Pero bueno, está semana me complace decirles que les traigo de vuelta al guapísimo de Pablo Maba… El pasado Jueves 18 de Mayo dio un Showcase para todas sus fans acapulqueñas, el cantante nos dio a conocer ciertos adelantos de los proyectos que trae en puerta y uno de ellos es una colaboración con mi gran amigo ATL Garza a quien por cierto le mando un gran saludo, Y bueno, sin más les dejo los detalles.

SD: Hola Pablo, cómo estas? Oye es un placer poder tenerte una vez más aquí en el bello puerto de Acapulco.

PM: No, al contrario, estoy muy contento y agradecido con todas mis fans y el recibimiento que me dan es increíble.

SD: Si, veo que estás teniendo muy buena respuesta por parte de las chicas, y bueno los que te hemos seguido la pista de cerca sabemos que en Colombia por igual, no es así?

PM: Pues como lo he dicho en todas las entrevistas, me siento agradecido y muy feliz, y creo que ellos se dan cuenta de que esto de estar en cada estado no es tarea facíl, y me estan apoyando muchísimo, lo cual valoro con todo el corazón y es la parte mas importante de todo este sueño.

SD: Que padre que la gente te esté recibiendo de esa manera e igual que influya en tu nuevo tour

PM: Si, vamos bien, la gente está buscando mucho el disco, nos están recibiendo con mucho afecto y lo más importante, que disfruten de mi música y se sientan identificados con ella.

SD: Claro, como debe ser. Y qué proyectos traes en puerta para lo que resta del año?

PM: Pues traemos varios feats, vamos a sacar próximamente el video de “Escápate Conmigo”, también un feat con ATL, con PASABORDO e igual está en stand by abrirle a Maluma en Tampico. Este año se viene muy fuerte, hacer una gira también para Panamá, Colombia y Argentina. Estoy muy emocionado y vamos con todo

SD: Con todo! Bueno, ahí me traes algo de Argentina. Oye, la primera vez que conversamos me dijiste cuál era tú canción favorita de tú Disco, ahora que ya tienes más…Sigue siendo la misma?

PM: Si, bueno, cada una tiene un pedacito de mi ya que yo las escribí pero, Cuál es la tuya?

SD: La mía? ¿Por qué estás llorando? Y Mamacita, sin duda esas me prenden (Risas)

PM: Mamacita? (Risas) Si, muy buena…okey, la mía siempre ha sido ¿Por qué estás llorando? Ya que me ha abierto las puertas aquí en México, Colombia y muchos países de CentroAmérica.

SD: Perfecto, bueno, te deseo muchísima suerte y gracias por acceder a esta entrevista, espero que la próxima vez que nos veamos te toque estar con mi Maluma.

PM: No al contrario, mucha suerte para ti y un saludo para todo el Combo Maber que está leyendo esta entrevista.

