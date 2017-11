Voces de la Semana Guerrerense del Emprendedor en Acapulco

3 SHARES Share Tweet

Durante la Semana Guerrerense del Emprendedor tu revista Acapulco Club tuvo la oportunidad de conversar brevemente con algunos expositores, empresarios y conferencistas en la sede de Acapulco para que nos platicaran sobre su experiencia de haber participado en el evento que se llevó a cabo de manera itinerante en el estado, y que es ya un referente para los emprendedores y empresarios regionales para iniciar, fortalecer o hacer crecer su idea de negocio.

Jóvenes Emprendedores de la UAGro

Francisca Domínguez Tiburcio, de la Facultad de Turismo, a sus 24 años, participó por primera vez en la Semana Guerrerense del Emprendedor a invitación de su Director, Enrique Pastor, con su proyecto Vestibordados y accesorios, con el cual lleva trabajando dos años, y en el que ha incorporado productos nuevos. “A mí me ha parecido muy bien, me ha beneficiado, me estoy dando a conocer un poquito más para que conozcan mis productos y ganar más clientes. Es algo positivo para mí y mi familia, porque es nuestro trabajo principal a eso nos dedicamos”. “Me he llevado cosas muy positivas, han reconocido mi trabajo, me han felicitado, y la escuela que nos apoya. Gracias por esta oportunidad y espero participar el año siguiente de nuevo”, compartió su experiencia Francisca Domínguez.

Orgullo Guerrero: Mezcal Borgua

Por segunda ocasión Eladio Borgua Ruiz, empresario, participó en la Semana Guerrerense del Emprendedor con su producto Mezcal Borgua, marca Orgullo Guerrero, que lleva año y medio en el mercado y está dado de alta en el padrón de bebidas alcohólicas para su exportación. “El proyecto se echó a andar como un juego, tenemos una trayectoria muy buena, estamos vendiendo en tienda en Pierre Marqués, en Hotel Mundo Imperial. Tengo clientes en Bélgica, España, Argentina. Nuestro mezcal de sabor viene a darle al cliente la satisfacción de la calidad que busca”. “Apoyen a los emprendedores, prueben y degusten con nosotros, trabajamos para impulsar al estado y a la economía y podemos abrir fuentes de trabajo para jóvenes”.

Conferencista Enrique Gómez Gordillo

Enrique Gómez Gordillo, Conferencista profesional en temas de mercadotecnia, comercialización y ventas, participó con el tema “17 tips de marca para aprender a emprender” que “es una plática dirigida principalmente a jóvenes que tengan la inquietud de emprender; un panorama de lo que implica para que no lo vean con miedo y que entiendan que la edad que tienen es una idea extraordinaria para experimentar”, cuenta para Acapulco Club el conferencista. “Acapulco está en un proceso de reinvención como ciudad, tiene que haber un nuevo despegue y ese nuevo despegue le toca a los jóvenes, y tienen un capacidad de entender la situación muy diferente a como nos tocó a nosotros.

