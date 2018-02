Amistad es… : 11 Signos de Amistad Verdadera

1 SHARES Share Tweet

11 signos de una amistad verdadera

En 1967, Los Beatles lanzaron una canción que hasta el día de hoy se mantiene como un himno de la amistad: “I get by with a little help from my friends” (Sigo adelante gracias a la ayuda de mis amigos). Todos sabemos que estos lazos hacen más que sólo ayudarnos cuando lo necesitamos. Los amigos son nuestros eternos compañeros. Son los que vienen a tu departamento sólo para matar una araña; son la única constante entre las relaciones de pareja y los cambios de trabajo. Hay investigaciones que afirman que las amistades nos hacen vivir por más tiempo.

1. Nos motivan a aceptar más cosas de nosotros mismos

2. Nos dicen cuando no estamos en lo correcto.

3.- Puedes contar con ellos

4.- Nos escuchan de verdad

5.- Nos acompañan en los momentos más difíciles

6.- Nos mantienen tranquilos

7.- Nos ayudan a Mantener los pies en la tierra

8.-Nos dan su apoyo, incluso en las situaciones más complicadas

9.-Hacen de la amistad una prioridad.

10.- Son capaces de perdonar.

11.- Nos hacen querer ser mejores personas

