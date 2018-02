Conociéndonos

1 SHARES Share Tweet

NOMBRE: Vanessa Olivera

EDAD: 15 años

ESCUELA: Instituto Londres

SIGNO ZODIACAL: Géminis

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Dulce García

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: Dusk till down

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: Amor eterno

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: No tengo

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Flores

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: En la playa

CHIC@ IDEAL: Ossmil Vera

NOMBRE: Adrián Granda Godínez

EDAD: 14 años

ESCUELA: Instituto Londres

SIGNO ZODIACAL: Tauro

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Sofía Marino

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: You’re beautiful

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: Como si fuera la primera vez

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: Ninguna

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Ropa y chocolates

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: En el cine

CHIC@ IDEAL: Que sea inteligente y con buenos sentimientos

NOMBRE: Kevin Jaimes

EDAD: 15 años

ESCUELA: Instituto Londres

SIGNO ZODIACAL: Piscis

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Sofía Marino

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: Perfect

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: El esplendoroso presente

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: Ninguna favorita

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Una pizza

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: En la playa

CHIC@ IDEAL: Una chava con la que nunca me aburra

NOMBRE: Grecia Luengas

EDAD: 15 años

ESCUELA: Instituto Londres

SIGNO ZODIACAL: Acuario

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: René y Andrea

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: No hay, no existe

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: No tengo peli favorita

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: Ninguna

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Lo que sea es bueno

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: En la playa

CHIC@ IDEAL: Mi morrito

NOMBRE: Sebastián Rentería

EDAD: 15 años

ESCUELA: Preparatoria Americana de Acapulco

SIGNO ZODIACAL: Escorpión

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Ander

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: Cuánto me duele, de Morat

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: No me gustan las pelis románticas

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: No soy muy romántico para decirlas

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Un beso

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: En el cine

CHIC@ IDEAL: Alta, guapa y de buenos sentimientos

NOMBRE: Dayana Valenzo

EDAD: 15 años

ESCUELA: Preparatoria Americana de Acapulco

SIGNO ZODIACAL: Aries

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Marbelia Pérez

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: Perfect

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: Love Rosie

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: Te quiero de aquí a la luna y de regreso

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Chocolates

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: En un restaurant CHIC@ IDEAL: Louis Tomilson

NOMBRE: Roxana Hernández Alvarado

EDAD: 15 años ESCUELA: Preparatoria Americana de Acapulco

SIGNO ZODIACAL: Sagitario QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Diego Calleja

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: Giveme love, de Ed Sheeran & Perfect

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: Me before you

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: Tus ojos son los más bonitos

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Flores, chocolates y peluches

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: Cine y Restaurante

CHIC@ IDEAL: Inteligente, deportista, alto, buena onda, gracioso y detallista (AT)

NOMBRE: Dayana Marbelia Pérez Nava

EDAD: 15 años ESCUELA: Preparatoria Americana de Acapulco

SIGNO ZODIACAL: Sagitario

QUIÉN ES TUAMIG@ FIEL: Dayana Valenzo

CANCIÓN ROMÁNTICA PREFERIDA: Más de ti, de Slam

PELÍCULA ROMÁNTICA FAVORITA: Me before you

FRASE ROMÁNTICA O PIROPO FAVORITO: “Te quiero de aquí a la luna y de regreso”

REGALO FAVORITO DE 14 DE FEB: Peluche

DÓNDE CELEBRARÍAS EL 14 DE FEB: Restaurant

CHIC@ IDEAL: Alto, con buenos sentimientos, buena onda y honesto (SP)

¡Acapulco Club, Donde el Principal Socio Eres Tú!

Adquiere la versión impresa en el puesto de #revista Checa la nota en Revista Digital

Share this: Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr