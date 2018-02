Eres un (a) chico (a) sensual?

1 Compartidos Compartir Tweet

¿Atrevida (o) sensual, quieres saber cómo eres en la intimidad? Responde a este sencillo test y descubre tu lado más sexy.

1.- ¿Cuánto tiempo dedicas al día para cuidar tu imagen? Ya sabes: elegir la ropa que te vas a poner, maquillarte, peinarte,

afeitarte…

a) Ni cinco minutos

b) Como máximo una hora

c) Como mínimo media hora por las mañanas y luego otra media hora cuando voy a salir por las tardes. La imagen es muy importante para mi.

2.- ¿Te sientes muy incómoda (o) desnudándote delante de tus amigas (os), por ejemplo, cuando se está probando ropa en alguna tienda, sobre todo trajes de baño.

a) Sí, y evito por todos los medios desnudarme enfrente de mis amigas (os)

b) No, mi amigas (os) y yo somos chicas muy relajadas en ese aspecto. No creo que se asusten al verme desnuda (o)

c) No me gusta mucho la idea, pero si no me queda otra, tampoco me traumo, después de todo tenemos lo mismo.

3.- Cuanto te arreglas para salir un sábado por la noche, te parece importante elegir…

a) Una ropa interior bonita, eso me hace sentir sexy por fuera

b) El perfume ideal

c) Una bolsa que combine que con los zapatos (mujeres)

c) Un cinturón que combine con los zapatos (hombres)

4.- A la hora de elegir tu ropa o cambiar de look, sueles guiarte mucho por…

a) Lo que me aconseje mi mamá

b) Lo que veo en las revistas o en las (los) cantantes de moda

c) Como se visten mis amigas (os)

5.- Cuando compras ropa, intentas por todos los medios

a) Que no sea demasiado atrevida ni estrafalaria, prefiero la ropa conservadora

b) Que disimule esas zonas de mi cuerpo que no me gustan nada

c) Que sea muy sexy y vaya con mi estilo. No me gusta lo anticuado.

6.- ¿Qué harías para llamar la atención de ese (a) chico (a) que te gusta

a) Sonreírle cada vez que me mire o decir algo gracioso delante de él (ella)

b) Ponerme una ropa de lo más insinuante y atrevido.

c) Presentarme a él (ella) sin rodeos y decirle lo mucho que me gusta.

7.- Cuando pasas con tus amigas al lado del chico de tus sueños, ¿cómo sueles actuar?

a) Intento hablar en voz alta, !para que se de cuenta de una vez por todas que existo!

b) Me pongo muy seria (o) para que no piense que gusta. Que tal si se le sube

c) Lo (a) miro de reojo para que se de cuenta de que me gusta

8.- De las siguientes estrellas , ¿con cuál te sientes identificada (o)?

a)Britney Spears

b)Taylor Lautner

c) Kevin Jonas

9.- De las siguientes demostraciones de cariño, ¿Cuál te gusta usar más con tu chico (a)?

a) Un abrazo cálido y romántico. !No hay nada mejor que eso!

b) Un beso apasionado, de esos que te dejan sin respiración

c) Una caricia llena de ternura

10.- ¿Cuál te parece el mejor momento para decir a tu pareja que la quieres?

a) Después de habernos dado mil abrazos y caricias algo apasionadas

b) Tras un único beso en los labios, lleno de dulzura y pasión

c) Cualquier momento es bueno para decirle a mi chico (a) “te quiero”

SI TIENES MAS DE 7 A

Eres un torbellino de sensualidad. Cariñosa (o), coqueta (o) y muy sexy, eres capaz de derretir al chico (a) más frío (a) y distante con sólo una sonrisa. Estás destinada (o) a tener éxito en el amor.

SI TIENES ENTRE 7 Y 4 B

Tienes mucho encanto y un talento natural para seducir. Eres de las que liga sin darse cuenta. Tu secreto con ellos: ser tu misma. Tu truco infalible: tu belleza natural.

SI TIENES MENOS DE 4 C

Como cualquier persona, tienes un lado sensual, pero esa falta de confianza en ti misma no te deja mostrarlo a los demás. Libérate de tus complejos, valórate y el mundo estará a tus pies

¡Acapulco Club, Donde el Principal Socio Eres Tú!

Adquiere la versión impresa en el puesto de #revista Checa la nota en Revista Digital