Jóvenes Calentanos y la herencia musical de la Cuenca del Balsas

Por Andrea Campos

Para la músico Ana Zarina Palafox Méndez, promotora cultural independiente, la difusión de la música calentana ha tenido un auge importante en los últimos 20 años gracias a la recepción de jóvenes estudiantes de violín, tamborita y guitarra que tocan la música tradicional de Tierra Caliente en talleres como el Centro Cultural el Tecolote, de Arcelia. Una nueva etapa que se reforzará con la edición de las “Partituras del Balsas”, CDROM que contiene transcritas 150 partituras de la región (transmitidas de generación en generación oralmente), y que será entregado gratuitamente a músicos, talleristas y alumnos a partir de enero de 2018.

“Hay un creciente interés en los jóvenes, afortundamente, en la Tierra Caliente y el Balsas, que se ha metido a estudiar violín, tamborita y guitarra que ha retomado este gusto; es una mezcla muy especial porque hay algunos maestros de taller en Tlapehuala, en Arcelia, que enseñan con notas, aunque la forma natural de transmitir esta música es de oído. Entonces sí hay un porqué esta música sea por escrito y se pueda transmitir después de un hueco generacional así”, comentó en entrevista para Acapulco Club, Ana Palafox Méndez, previo a la presentación del material Partituras del Balsas, en el Centro Cultural Acapulco en conferencia de prensa.

Un ejemplo de lo anterior es Hernán Nava Velázquez, joven de 26 años recientemente graduado del Conservatorio del Estado de México el año pasado, que dirige la Orquesta Tradicional Calentana, una agrupación de 40 niños de Arcelia y de varias poblaciones. Hernán también toca el violín en Los Nietos de Don Juan, un conjunto de cuatro jóvenes de Arcelia. La Orquesta y Hernán Nava participarán en la presentación oficial de “Partituras del Balsas” en Chilpancingo el 18 de enero, en el Auditorio Sentimientos de la Nación.

Zarina Palafox dijo a los medios que puede ser un detonante la distribución gratuita de esta producción, ya que si hay jóvenes músicos que no conozcan el son, el gusto y otras variantes, al ver las partituras puedan valorar y cambiar su percepción sobre la música empírica de Tierra Caliente. JÓVENES CALENTANOS Y LA HERENCIA MUSICAL DE LA CUENCA DEL BALSAS

“El retrato mental que me llevé hace viente años es que había unos cuantos viejos y parecía que no había para dónde, pero son los talleristas los que estimulan, son el estímulo más importante. Si un joven ve a un viejito tocando música de viejitos a lo mejor no le hace caso, pero si yo veo a alguien de mi edad que está tocando me siento capaz de tocar yo también, como una actividad social que puedo disfrutar; eso es lo que han estado haciendo los talleres puedo hablar particularmente de jóvenes que ven a otros jóvenes divertirse en el fandango que saben que van a sacar a bailar a una guacha a un guache como si estuvieran en la discoteca pero con diferente música, es lo mismo”, dijo Ana Zarina.

La producción de este CDROM era urgente por la cantidad de años y esfuerzos que han conjuntado, dijo el Srio. de Cultura de Guerrero, Mauricio Leyva, quien autorizó su producción. Paul Anastasio, violinista estadunidense que transcribió los sones, gustos, pasodobles, valses y otras variantes incluidas en el CDROM, pasó casi dos décadas estudiando la música con Juan Reynoso (Premio Nacional de Ciencias y Artes 1997), y otros músicos de la Cuenca del Balsas, tiempo durante el cual transcribió más de 800 piezas, de las cuales se seleccionaron 150 transcripciones como muestra de las diversas variantes que forman el estilo, incluyendo 100 con arreglos para tres violines. El disco también incluye un estudio de adornos tradicionales creado por Ángel Tavia y otro músico legendario ya fallecido, “Palillo”.

En el disco se encuentran archivos para que los lectores impriman sus partituras, pero también documentos electrónicos para que aprendan de oído quienes así lo prefieran. Es una medida de respeto hacia las maneras tardicionales en que esta música se ha preservado.

