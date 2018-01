Tener un estilo de vida saludable, te da una salud increíble: Claudia Lizaldi

2 SHARES Share Tweet

La actriz y conductora de televisión Claudia Lizaldi fue la madrina del Festival del Bienestar que se llevó a cabo aquí en Acapulco a principios del mes de diciembre; minutos antes del corte de listón del Festival, Claudia Lizaldi platicó con ACAPULCO CLUB sobre los beneficios que le ha traído a su salud mantener un estilo de vida saludable.

” Yo Siempre he sido una persona muy sana. A los 17 años empecé a tomar clases de meditación y yoga, y tomé la decisión de dejar de comer carne y convertirme en vegetariana, duré 21 años así y este 2017 me hice vegana.”

P.- ¿Cuál ha sido el beneficio que has tenido con este estilo de vida?

C.L.- Tener una salud increíble, eso es para mi lo más importante, vivir en un absoluto bienestar, por eso me encantó el nombre del Festival, es un regalo que te das a ti mismo y es una posibilidad para todos.

La enfermedad no es lo normal, lo normal es estar sano, estar feliz, vivir pleno, y nos hemos acostumbrado por la publicidad que es común enfermarse y no es así. Nos condicionamos a otro estilo de vida como vivir medicados y nos convertimos o se convierten en presas de la industria farmacéutica.

Claudia Lizaldi, asegura que la carne no le ha hecho falta en su dieta diaria, pues suple la proteína con semillas, verduras y plantas.

Sobre los estudios que aseguran que la carne es indispensable en una dieta balanceada, Claudia Lizaldi aseguró tajante: “Que lean los estudios que aseguran que no”.

“Tengo 39 años de edad y mírame. Ves a gente llena de grasa donde no la debería tener, enfermos, tomando medicinas; entonces, no sé porque se preguntan si uno (que es vegano) está delgado y fuerte tiene complicaciones? cuando no se ven en el espejo”, señaló la responsable del programa “Mamá Natural TV”, en donde acompañan a las mamás y familias en la etapa de la crianza de los hijos, dando información saludable.

“A mi no me gusta adoctrinar a la gente sobre los cambios de estilo en su vida, yo creo que la gente debe hacerlo cuando le llegue el momento, cuando lo decida y quiera, porque cada ser humano tiene la dignidad de su propio proceso, y creo que es lo más conveniente porque no puedes ser vegetariano o vegano por un tiempo, tiene que ser un estilo de vida, no una moda” dijo Claudia Lizaldi.

Durante los dos días que duró el Festival del Bienestar que tuvo lugar en los Jardines Los Cormoranes, se reunieron centenares de personas que disfrutaron de comida saludable y productos orgánicos en el área de expositores, así como entretenimiento para todas las edades.

Los asistentes tenían derecho con su boleto de acceso a las clases de yoga y meditación; y sobre todo al plato medular del evento: las conferencias.

